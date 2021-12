Thelma Fardin no es la primera vez que tiene que contar frente a funcionarios judiciales qué fue lo que le pasó. Tuvo que hacerlo en su declaración en Nicaragua, ahora frente a la justicia de Brasil que juzga a al actor Juan Darthes que ella denunció por violación.

Responder a las preguntas de los abogados, hacer más de una pericia, incluso médica cuando ella había dicho que por el paso del tiempo no habían nada en su cuerpo. Ahora deberá someterse a una nueva psicóloga a pedido de la defensa del imputado.

.

Las víctimas de abuso sexual hablan cuando pueden, por eso en el caso de los chicos el delito no prescribe, porque se sabe que pueden pasar años sin que se lo cuenten a nadie, muchas veces la primera vez que lo hacen es frente a un profesional en la edad adulta.

Thelma pudo hacerlo 10 años después, cuando tenía 26 años, cuando escuchó que a otras mujeres les había pasado lo mismo y no eran escuchadas. Ella decidió hablar y denunciar con todo lo que eso implica.

El abuso sexual dicen los abogados que es uno de delitos mas dificiles de demostrar. Donde es la propia víctima quien debe exponerse porque ella misma es la prueba. Las marcas del delito están en su cuerpo o en su psiquis.

Pero claro, la mayoría de esas marcas son invisibles. Entonces una y otra vez estan expuestas a la revictimización. A tener que pasar por diferentes personas a las que se les cuenta una y otra vez lo que ya no se quiere recordar.