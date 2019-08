acaballero@cronica.com.ar

La Argentina es, además de muchas cosas bonitas, el país de las "brechas". Hay brecha social, económica, educativa y tecnológica, pero la sobreinformación a la que estamos sometidos y la necesidad por parte de los comunicadores de "decir" algo que destaque entre la ensalada de títulos dan lugar a la brecha de "la comprensión".

Este concepto no fue formulado por nadie, sino que es una manera en que se le ocurre a esta periodista nombrar a ese fenómeno que vemos a menudo y que divide a la gente que "entiende" de lo que se habla y los que no, ya sea porque estudiaron otra cosa, porque no estudiaron, porque no les interesa o porque simplemente tienen demasiados problemas como para detenerse a analizar debates o formulaciones floridas.

Así es que, por ejemplo, un zapping rápido por los canales de noticias ofrece una catarata de enunciados sobre Leliq, Letes, reformulación de deuda, riesgo país, default y demás términos de economía que hace tiempo dejaron de pertenecer exclusivamente al ámbito de los ciclos especializados en el rubro. Al simpático -porque tuvo final feliz- video de las abuelas tucumanas perdidas en la selva le sigue algún anuncio catastrófico sobre las consecuencias del crédito stand by que otorgó el FMI a nuestro país.

El miedo y la especulación se hicieron carne en nosotros a tal punto que, desde la dirigencia política, se utilizan eufemismos como "reperfilamiento" para no decir "reestructuración" porque "da kirchnerista", a propósito de lo instrumentado por el gobierno de Néstor entre 2005 y 2010.

Del mismo modo, el tarifazo de 2018 fue en realidad un "acomodamiento de tarifas" y el tierno nombre de "sinceramiento fiscal" permitía a los verdaderos peces gordos -yo no conozco a ninguno- blanquear fondos cuyos orígenes son difíciles de justificar. En paralelo, en ese microclima que son las redes sociales, mandan las "fake news" y cualquiera "tira al aire" alguna afirmación que después otro desmiente. Estamos perdidos.