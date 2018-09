Por Gabriel Calisto

Las dificultades económicas de los últimos meses generan preocupación. Especialmente, en las zonas más carenciadas. El freno de la obra pública y la desaparición de las changas complican sobre todo a quienes viven en la informalidad. Son cuatro de cada diez trabajadores. Las estadísticas marcan que aquellos que residen en el conurbano bonaerense tienen cerca de un 80% más de probabilidades de no estar registrados que sus vecinos porteños.

Por ese motivo, todos los que tienen responsabilidad de gestión buscan "calmar la calle". Los reclamos no paran de crecer. Hoy hay nueva jornada de verdurazo. Como cuando se regaló pan, los testimonios de quienes esperan mucho tiempo para llevarse algo a su casa son desgarradores. También marchan los movimientos sociales. Pese al refuerzo de ayuda social anunciado por el gobierno, saben que las negociaciones con el Ejecutivo Nacional están frenadas hace tiempo.

El martes será el paro de la CGT. "Si no hay plan B, el conflicto será mayor" dijo uno de los dirigentes, Juan Carlos Schmid. Una frase que pronuncia seguido, y que va directamente contra algo que el presidente Mauricio Macri suele repetir: "este es el único camino". El gobierno eligió ajustar vía reducción de gastos y no aumento de producción. Eso implica mantener la economía congelada, porque no habrá forma de crecer. Apenas, de sostenerse. De ahí el malestar de gremios y movimientos sociales.

Pensar en algún interés político detrás de las protestas (falta un año para las elecciones, muy poco) es no haber visto la película de lo que sucedió hasta ahora, donde tanto la CGT como las organizaciones sociales negociaron cada proyecto de Cambiemos.

Mientras tanto, el gobierno nacional y el bonaerense, al igual que los intendentes de todos los colores políticos, redoblan sus esfuerzos para evitar que la pobreza se haga indigencia, y que el hambre se haga conflicto social. Allí también aparece un actor que irrumpió en el escenario político en los últimos años: la iglesia. Todos dialogan con la Pastoral Social. Incluso, se canaliza el envío de ayuda a los barrios mediante alguna capilla para evitar a los punteros.

Si alcanza o no lo dirá el tiempo. El monitoreo es día a día, como la búsqueda de miles de habitantes de llevar algo de pan a su mesa. Mañana, se verá.