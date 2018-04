En un bar, en un hogar, en una oficina. Donde se imagine, en cualquier lugar del país está Crónica. Cuando aparece la placa roja y la música (“cortina”) tradicional, hablamos de Crónica. Somos únicos. Escuchar, oír, mirar, ver y leer. Por algo es también el canal más leído del país. En los próximos días veremos en Crónica HD su nueva programación. Hace horas, fueron presentadas, en una noche única e inolvidable, las nuevas figuras y los que ya están, los que le pondrán la cara al nuevo canal. Porque, como lo dice Santo Biasatti en su spot de presentación antes de su debut, “Crónica HD es otra cosa”.

Para muchos, resulta raro no decir Crónica TV, pero somos Crónica y desde hace varios meses, Crónica HD. Inversión, más tecnología, nueva escenografía, nuevos estudios y el profesionalismo de siempre y gran respaldo empresarial. ¿Parece obvio? No, y menos en la Argentina actual. El Grupo Crónica invierte y crece. Móviles, cronistas, camarógrafos, directores, productores, equipo técnico, editores, columnistas, publicidad, sistemas, administración, recursos humanos, etc. Todas las áreas detrás de un solo objetivo: el crecimiento de Crónica HD, el canal líder en primicias.

Santo, Georgina, Chiche y Cúneo

La llegada de Santo Biasatti es el puntal de una nueva etapa desde lo periodístico. Para él es un regreso, porque ya había sido protagonista en el diario Crónica. Un profesional que eligió a Crónica HD y que genera gran expectativa por lo que significa, por su credibilidad y su compromiso. Estrenará su ciclo de 6.30 a 9.30, con un gran equipo periodístico. El sello de Santo, a pleno. Al mediodía, se sumará Georgina Barbarossa con un magazine.

Una conductora versátil que aceptó el desafío, con su estilo único y con gran llegada a la familia. A las 14, “pegadito” al sorteo de la lotería, Chiche Gelblung. Otro periodista "nacido en la gráfica", con un estilo único e inimitable. Con toda la experiencia y la capacidad de manejar las noticias como sólo él puede hacerlo. Y es clave su equipo de columnistas: están garantizadas las polémicas. A las 17, “Siempre noticias”, con Pablo Marchetti y Amira Hidalgo.

Dos horas con todo el despliegue y su particular mirada de la realidad. A las 19, “1+1=3”, con Santiago Cúneo, el periodista que no se calla nada, con sus esperados editoriales, data exclusiva y los calientes debates en vivo, notas y viajes exclusivos. Y a las 23, “Peatonal TV”, con Diego Moranzoni, de lunes a viernes. En el equipo, también de lunes a viernes, juegan Roxana González, con “Es muy temprano”; los segmentos de noticias que conducen Sofía Barruti, Mauricio López, Gustavo Chapur, Carlos Álvarez, Sofía Monacheli y Claudio Arredondo; Lourdes Zuazo, con “Somos nosotros”; Horacio Embón, con “Lo dice Embón”; Anabela Ascar, con “Crónicas de vida”; “Mercado sin pulgas”, con Silvia Mercado; “Intimidades de la Casa Rosada”, con Roberto Di Sandro y Jorge Cicuttin; “De visita”, con Claudia Médic. Este año arrancaron con sus ciclos Héctor Rossi y Hernán Lirio, con “Crónicas de Lirio”, junto a la segunda temporada de “Vamos a pasarla bien”, con Chino D’Angelo y Diana Antequera. Y pronto se viene el debut de Claudio Villarruel y Bernarda Llorente, con “Detrás de lo que vemos”, los domingos a las 22. Y continúan, los domingos a las 15, las transmisiones exclusivas del fútbol femenino, con los relatos de Carlos Zinovich.

Además, los consagrados: “El club de los desvelados”, con Ricardo Romero, “Sea animal, pórtese bien”, con el doctor Juan Romero; el espacio para la reflexión de Aldo Godino, con “El equilibrista”, y los micros de “El sapo Pepe”. “Crónica HD es un canal orgullosamente popular. Un concepto que muchas veces es atacado por ‘vulgar’", enfatizó en su discurso el doctor Marcelo Carbone, vicepresidente de Grupo Crónica. “Porque ser un canal de noticias popular es ocuparnos de la gente. A Crónica HD lo ve la sociedad argentina. No pretendemos influir en la gente, la escuchamos, no fingimos hacerlo, y después informamos”.

Crónica HD, firme junto al pueblo. Firme junto a las primicias. Firme junto a las noticias.