lauatalan@baenegocios.com

@luisautalan

La devaluación de la palabra marca los tiempos en boga y tal perjuicio es una de las principales deudas internas que deberán sortear quienes asuman el 10 de diciembre. Incluso para el caso de que triunfe el oficialismo, aun y a pesar de que por estas horas desempolven en modo electoral la remera que reza "lo peor ya pasó" para tentar almas de cristal con dicho voto.

En crónicas silenciosas, pero desde 2016 hasta la fecha, se dio cuenta de la pérdida de miles de puestos de trabajo registrados, con el arrastre de empleo en negro u otros maquillados en la golosina del monotributismo, la cual puede saber a dulce a la hora de achicar desempleo, pero termina siendo un alimento de ingesta perjudicial, y conste que no sólo se habla de derechos laborales, esos que suele sostener la población por medio de sus organizaciones gremiales.

Y también afronta un párrafo de que "lo peor no pasó" el hecho de que sectores como el automotor apelaron -también antes de Cambiemos, vale acotar- a suspensiones acordadas con los sindicatos "para sostener empleo", al adelanto de vacaciones y demás estrategias. En cuanto a los fabricantes de vehículos, cualquier resfrío de la industria brasileña es pulmonía en territorio argentino; leyes de mercado, no opinión.

Y mientras desde todas las fuerzas que competirán el domingo en las elecciones se venera a las pymes a valor José de San Martín, como también se lamenta la corrosión liberal que las derrumbó, corresponde considerar que el maltrato a las pequeñas y medianas empresas, en rigor histórico, es casi un clásico argentino: así nos va.

Es tiempo entonces de discutir que, sin un modelo nacional que potencie la posibilidad de un país con industria (o un capitalismo celeste y blanco, si se prefiere), el futuro próspero para todos no llegará nunca. En tal menester se trazan dos variantes: el Estado no es una empresa y es casi obligatorio ejercitar la abstención de egos, porque diciembre no llega para carnaval alguno, todo lo contrario.