amilcardimuro@hotmail.com.ar

Sigo sintiendo la misma incertidumbre, la misma desazón, el mismo dolor porque, a pesar de las tremendas consecuencias que está produciendo esta pandemia con cada vez más muertes. Esta casta de políticos sin sensibilidad, sin un poco de responsabilidad, con el total desinterés hacia todos nosotros, siguen politizando el coronavirus para su solo interés.

No es necesario que para ganarse algunos puntos tengan que utilizar este virus, deberían buscar otras formas y no utilizar esto para probarse a sí mismo. Señores, tengan mucho cuidado porque están encendiendo la mecha, están jugando con fuego.

Les pido que recapaciten y se pongan a trabajar todos juntos dejando de lado las ideologías, las creencias y las diferencias, más allá de los partidos políticos que representen. Son ustedes quienes tienen que conseguir la unidad nacional ya que es algo esencial si les importa la gente. Sentarse en una mesa a consensuar y buscar alternativas, dejando de lado y separando al virus de la política. Sabemos que es una tarea difícil, pero lo deben tratar y realizar ya que le están dejando a éste tomar por sus ambiciones, muchas ventajas.

Les solicito a los partidos políticos, ya que de alguna manera al final la gente pertenece a todos los partidos, que si verdaderamente les importa salvarlas, no deberían también politizar este virus , porque si no, de lo contrario, estas diferencias explotarán en todo el país y solamente van a conseguir que haya más enfermos, más muertos y si es esto lo que quieren háganlo, pero si no quieren que esto suceda y que haya más muertos, eviten politizar este virus y escuchen y pongan en práctica el mensaje que quieren toda la gente que por favor, pongan en cuarentena politizar la COVID-19 ya que es la única manera de que estemos todos juntos para poder derrotar a este virus peligroso.

No se puede seguir con esta grieta que nos está separando día a día, alimentada por todos ustedes de un lado y del otro con comentarios y chicanas que solamente demuestran la poca importancia que tienen hacia todos los ciudadanos que habitamos este bendito país. Confío que de una vez por todas se pongan a trabajar para solucionar los problemas que nos aquejan y no teniendo que ver el triste espectáculo que brindan a cada instante, saliendo a la luz que están llevando a lo más bajo a todo el arco político.

Por eso, señores políticos, deberían dejar de lado estas diferencias negativas que no conducen a nada y buscar soluciones para la gente y también para poder respaldar, ayudar, acompañar a todos esos seres humanos, los médicos, verdaderos héroes que trabajan día y noche para salvar vidas desde que comenzó esta pandemia que nos está afectando a todos y no teniendo el reconocimiento por parte de ustedes, ya que se encuentran agotados, colapsados y que a pesar de todo lo que están padeciendo piensan que “este no es el momento de perder el tiempo con otras cosas, como si lo hacen todos ustedes”.

Pido por favor que se unan porque es la única manera para poder derrotar a este enemigo peligroso, porque si no vamos a tener muchas bolsas con muertos por delante nuestro si no hacemos lo que tenemos que hacer. Por último, les pregunto: ¿Qué estamos haciendo? , estamos perdiendo muchos ciudadanos, familiares, amigos, ¿no les parece suficiente?al Covid por puntos políticos. Hace falta tener solidaridad y liderazgos honestos.