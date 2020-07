La vida ya no es lo que era por múltiples razones. Algunas son evidentes y otras permanecen ocultas. Casi como si fueran esas bocas que hoy tanto cuesta observar en público detrás de los barbijos. En tiempos en los que los labios brillan, pero por su ausencia, es peligroso no poder ver en su totalidad lo que alguien está tratando de decir.

La ausencia de la gestualidad acompañante deja al mensaje sin una parte importante de su contenido y muchas veces presta a confusión. Pasa en los pequeños detalles. Sin el cara a cara, la era de la virtualidad del WhatsApp, el Meet y el Zoom tiene sus ventajas y contras.

Para muchos hoy es posible estar conectado las 24 horas del día y trabajar, los que tienen la suerte de poder hacerlo y cobrar por ello, desde prácticamente cualquier lugar sin más necesidad que un celular y su correspondiente conexión de Internet. ¿Eso es bueno o malo? "Lo dejo a tu criterio", diría la inigualable Karina Olga.

Pero la cuestión no es atacar las herramientas, que no son más que eso. Que quede claro. El tema está en cómo cada uno de nosotros se relaciona con los otros en tiempos en los que no podemos relacionarnos prácticamente con nadie.

¿Cuánto ponemos de tiempo, cabeza y corazón en lo poco que tenemos? El trabajo, aunque no sea presencial, es para muchos la única conexión con la realidad que alguna vez vivimos cuando falta ese contacto corporal tan necesario con familiares, amigos, amigas, novias, novios o hasta un "touch and go" prepandemia.

El valor de un abrazo, para dejar el tema en un marco ATP tomando en cuenta el amplio rango etario de los lectores, cotiza en alza sólo cuando no se lo tiene a mano. Y ni qué hablar de un beso, aunque sea en la mejilla. Pero bueno...

Antes de darle todavía más melancolía al tema, mejor volver con un ejemplo del pobre de Leandro, a esta altura un abonado de esta columna. El martes estaba participando de una reunión virtual laboral mientras caminaba por el coqueto barrio de Coghlan luego de celebrar el cumpleaños de su querida madre en una plaza porteña, respetando la distancia social y haciendo el clásico torta y velitas en modo exprés.

Más rápido y certero aún fue el amigo de lo ajeno que con una maestría inusitada para el mal se subió con su moto a la vereda, agarró el celular que Leandro tenía entre sus manos mientras escribía un mensaje y huyó sin dejar rastro por la calle, esquivando la bicisenda y haciendo del despojo material el primero de una serie de problemas.

Según se dio a conocer (una gran frase que ustedes verán repetida texto a texto cuando no se quiere revelar la fuente), tratar de comprar un equipo nuevo en tiempos de pandemia no es una tarea sencilla cuando todas las tiendas de Capital Federal y alrededores que los comercializan están cerradas y la venta telefónica, desactivada.

Con la web oficial de la empresa elegida como única chance honesta, Leandrito se topó con un segundo inconveniente. La demora lógica para estos casos en el envío del chip y del aparato, lo que dejó al pobre muchacho virtualmente incomunicado en tiempos en que lo virtual es la única manera de comunicarse. El despojo del despojo, se podría decir.

Su ejemplo, chiquito en el marco de lo que viene ocurriendo, sirve para enmarcar una situación que viene generando preocupación en las autoridades: el aumento de la inseguridad después de cuatro meses de encierro. Tema que esta semana generó nuevos cruces entre funcionarios de Nación y Provincia y un encuentro entre el gobernador bonaerense Axel Kiciloff, la ministra de Seguridad nacional, Sabina Frederic, y su par en la Provincia, Sergio Berni, con el que se buscó mostrar que había un frente común pese a las disputas.

“La preocupación de la gente es lógica, ya que la inseguridad en la Provincia es una enfermedad endémica que mata más que el coronavirus”, dijo en una entrevista el ministro que en el cristinismo manejaba la seguridad de la Nación y que, por ahora, lo hace en territorio bonaerense. Y lo de por ahora tiene que ver con ciertos, por ahora (valga la redundancia), rumores de un pedido de renuncia para Berni que trascendieron anoche.

El caso del jubilado que mató a uno de los delincuentes que había entrado a robar a su casa de Quilmes le quitó un poco de protagonismo mediático al coronavirus en tiempos en que día a día se superan los récords de muertos y de infectados (ayer se informaron 6.127 nuevos casos y 114 decesos) y se suman provincias al tan temido listado del contagio comunitario.

¿Cómo seguirán ambos temas, inseguridad y pandemia, de aquí en adelante? ¿Cuán relacionados están? Hace unos días, Berni contó en otra entrevista que estaban deteniendo gente sin antecedentes que salía a robar para sobrevivir.

No fue el único que se manifestó en ese sentido, la interventora del Servicio Penitenciario, María Laura Garrigós de Rébori, previamente también había proyectado un escenario similar: “El día que salgamos de la cuarentena vamos a tener un pico de delitos contra la propiedad como consecuencia de la recesión económica y el impacto en la situación social que traerá aparejada la pandemia".

En días en que los labios brillan, pero por su ausencia, la tarea que queda por delante durante y después de la pandemia no sólo resulta larga sino que es y será cada vez más compleja. Buen fin de semana para todos.