El diálogo del gobierno con la oposición para lograr consenso sobre 10 puntos de política económica tomó fuerte impulso el fin de semana, a pesar del rechazo público de todos los referentes de peso de la carrera presidencial que ya comenzó. Tanto Roberto Lavagna como Sergio Massa se manifestaron públicamente en contra de la idea.

El kirchnerismo directamente aclaró que no fue convocado, pero por las dudas expresó su rechazo a los 10 ítems, publicados por Cambiemos entre jueves y viernes. El acuerdo en sí, como está planteado, tiene la suficiente ambigüedad como para ser tomado por cualquier gobierno que conduzca el país a partir del 10 de diciembre, sea Mauricio Macri o cualquier otro.

Carece, sí, de enunciados en favor del bienestar de los ciudadanos, aunque según aseguran en Cambiemos eso está implícito en el ítem más impreciso de todos, el de "mejorar la creación de empleo". Todos huelen una reforma laboral, pero así redactado puede ser cualquier cosa. Lo que uno decida.

Pese a todo, el Ejecutivo nacional insistirá con la propuesta. Buscará exhibirse en el mismo plano que en sus primeros meses de gobierno, cuando discutía con aliados opositores las próximas medidas. Lo que sucedió desde entonces es lo que impide -además del contexto electoral- un acuerdo: los pactos sellados con la CGT, con los gobernadores y con el sector de Sergio Massa fueron incumplidos, como el famoso acuerdo contra los despidos.

Decidido a aceptar el costo del fracaso de la propuesta, en Cambiemos ya lo sienten en clave electoral: quienes no se sumen serán señalados como aquellos que no quieren que al país le vaya bien, los que no aceptan darle una señal al mundo de unidad de los argentinos en medio de la crisis; finalmente, les darán nombre y apellido a los "70" o, ahora, "80 años de hacer las cosas mal".