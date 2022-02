Si bien no hay muchos en Juntos por el Cambio que extrañen la época de Mauricio Macri al frente de la Rosada, lo cierto es que había una conducción política clara y poco lugar para voces disonantes. Todo eso cambió con el triunfo de Alberto Fernández en 2019, y Cambiemos se convirtió en un espacio donde nadie tiene el poder absoluto, y las decisiones son horizontales.

Esto tiene un aspecto positivo, porque habla de un espacio más democrático, pero también por momentos hay escenas de anarquía, donde todos quieren mandar y por ende no termina mandando nadie. Esta introducción sirve para explicar el clima en el cual se debate dentro de Cambiemos el acuerdo con el FMI y qué postura adoptar en el Congreso.

El Congreso definirá lo trazado por el Gobierno Nacional.

Aquí hay una línea trazada claramente: de un lado se ubican la Coalición Cívica y la Unión Cívica Radical. Afirman que hay que dar quórum y habilitar el debate en el Congreso. El PRO, por su parte, que es quien tomó la deuda de 44.000 millones de dólares, arma rancho aparte e insiste en que no pueden decir si apoyan o no el acuerdo hasta que no se conozca la letra chica.

Habrá que ver cómo todas estas vertientes confluyen a la hora de votar. Algunos opositores están dispuestos a levantar la mano y otros van por la abstención. La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio intentó ordenar el jueves pasado todas estas posturas y lo logró parcialmente. Acordaron que no pondrán palos en la rueda, ya que no quieren ir al default, aunque sí exigirán que el acuerdo no incluya nuevos impuestos.

Agenda de impacto

La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio también acordó implementar una nueva agenda legislativa con la consigna de tratar temas que impactan en la opinión pública, más allá de la cuestión del Fondo. La oposición se meterá en el tema narcotráfico, organizará un seminario con expertos y presentará una ley de emergencia sobre la materia.

El caso de los más de 20 muertos por drogas adulteradas en el conurbano encendió las alarmas de la sociedad y en Cambiemos no quieren quedarse afuera de este tema. También retomarán uno de los caballitos de batalla de las elecciones legislativas, como la presencialidad en las escuelas ante el inicio del ciclo lectivo.

La oposición también trabaja en un proyecto unificado para hacer los cambios que la Corte Suprema pidió para el Consejo de la Magistratura. La Corte pidió que se modifique la actual composición del organismo encargado de la selección y remoción de jueces, y hay varios proyectos en el Congreso para hacerlo. Por último, en la agenda de Juntos por el Cambio está “pegarle” al gobierno nacional por la política internacional, sobre todo luego del viaje del presidente por Rusia y China.

La cuestión energética y el debate por los subsidios al transporte también formaron parte del debate opositor. En este sentido, se discutió la polémica planteada entre la Nación y el gobierno porteño por los subsidios a los colectivos. En este punto no hubo acuerdo: los referentes de Juntos por el Cambio del interior piensan que debe haber un equilibrio tarifario. Por otra parte, en Ciudad de Buenos Aires un boleto de transporte en colectivo cuesta 18 pesos y el promedio del interior es 50.