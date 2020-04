Es habitual y no solo en la política, que quienes no tienen la responsabilidad de gobernar, de administrar –un distrito, una empresa, una provincia-, se aventuren a decir qué cosas hay que hacer sin hacerse cargo de las consecuencias. Y quien sí tiene esa responsabilidad todos los días tiene, digamos, “los pies sobre la tierra” y es más cauto al momento de tomar decisiones de la que dependen la vida de muchas personas. Un ejemplo claro de esta diferencia de actitudes se ve en la interna política desatada a partir del coronavirus en el seno de Cambiemos, especialmente dentro del Pro.

Un ala muy virulenta, encabezada por la titular del partido, Patricia Bullrich, aprovechó la circunstancia para alentar cacerolazos contra el gobierno, criticarlo a Alberto Fernández en cuanto diálogo mantiene con periodistas y medios amigos, y pedir que se ablande mucho la cuarentena para evitar la caída de la economía. Todo esto lo hizo con el guiño de Macri y la ayuda del hoy silencioso Marcos Peña y su call center de cuentas de que alientan las protestas y las críticas furiosas contra Alberto Fernández.

Del otro lado están los que tienen responsabilidad de gobernar y de preservar la salud –la vida-, de los ciudadanos de sus distritos. Un ejemplo claro de éstos es el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. También lo son el intendente de Vicente López, Jorge Macri, y el radical Gerardo Morales, gobernador jujeño. Estos últimos decidieron no jugar con fuego. Este es un “lujo” que se dan Bullrich o Macri. Aún dejando expuesto -¿de manera involuntaria?-, a los propios e importantes integrantes de Cambiemos.

El ala dura del Pro, junto a economistas amigos, insisten con que es una irresponsabilidad de Alberto Fernández no flexibilizar más aún la cuarentena, porque no atiende las dificultades económicas que se generan. Ahora bien, todos los gobernadores e intendentes están en posición de llevarle al gobierno nacional sus propuestas para reducir el aislamiento obligatorio en sus distritos. Y esto, por supuesto, incluye a los de Cambiemos.

Hasta este martes, ninguno de los gobernadores de Cambiemos elevó alguna propuesta de este tipo al Ejecutivo nacional. Osea, la titular del Pro le pide al gobierno que disminuya la cuarentena pero los dirigentes de su partido que tienen la posibilidad de hacerlo no lo hacen. Y no lo hacen por una buena razón. Porque tienen una responsabilidad que Bullrich no tiene y no le importa tenerla. Porque están preocupados por contener la pandemia, no por las internas políticas que los dejen mejor parados en el futuro.

Hay una grieta en el Pro, mientras públicamente Mauricio Macri se hace el distraído. Si piensa que esto no le traerá costos se equivoca. Una vez más.