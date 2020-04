Falta de previsión. Grosero error de cálculo. Fallas en la comunicación. Incomprensión de una costumbre generalizada, mala, pero costumbre al fin. Estos factores se unieron este viernes para mostrarnos en las terribles y dolorosas colas de los jubilados ante los bancos, la imagen del duro retroceso que vivimos los argentinos en la lucha contra el coronavirus.

Tanto esfuerzo de muchos para mantener este aislamiento social puede correr el riesgo de ser tirado por la borda al exponer al sector de más riesgo de la sociedad –los adultos mayores-, a una congestión insólita en plena pandemia. Un error de previsión por parte de los organismos oficiales que no entendieron que por más que el 90% de los jubilados estén bancarizados, la costumbre de gran parte es ir a cobrar por ventanilla y llevarse toda la plata a su casa.

Así lo hacen siempre, y lo volvieron a hacer después de días sin atención en los bancos y con muchas necesidades económicas a cuesta. Los bancos, como siempre, en falta con los jubilados. No es nada nuevo el maltrato de muchas entidades bancarias hacia los jubilados, la desconsideración habitual, la falta de paciencia de siempre, y se volvió a repetir en tiempos de pandemia.

Una jubilada aguardando para poder cobrar (Pablo Villan/Crónica).

Una pregunta que bien se le puede hacer también al gremio de los bancarios: ¿por qué la cajera de un supermercado puede trabajar en medio de la pandemia mientras el cajero de un banco, con mucha más protección, no puede hacerlo? Ahora lo comenzarán a hacer, incluso sábado y domingo, pero el daño ya está hecho. ¿Cuántos jubilados se habrán contagiado hoy del coronavirus? Una pregunta cuya respuesta caerá –o debiera caer- sobre la espalda de muchos.

Con dolor vimos hoy una imagen que no se puede volver a repetir. Fue un serio error, que puede llegar a costar la vida de varios de quienes estuvieron horas en la calle en unas colas infames, en medio de una de las peores pandemias de la historia reciente. Estas imágenes dolorosas tendrán que dejarnos una enseñanza para cuando el coronavirus pase a ser un mal recuerdo: no se puede seguir maltratando a los adultos mayores, no es digno para ninguna sociedad.