@gcalisto

Se enojaron por el gabinete. Se enojaron por los tarifazos. Se enojaron porque los dejaron de lado en la toma de decisiones. Se enojaron porque en la renovación del gabinete se confirmaron todos los lugares y no les dieron nada. Y ahora, los radicales se enojaron con el PRO porque no defendieron el puesto de Mario Negri para llegar al Consejo de la Magistratura. Esta vez, la sangre llegó al río y su desembocadura sigue siendo una auténtica amenaza para la integridad de la coalición de gobierno. “No vamos a romper por esto, pero no podemos hacer siempre como que no pasa nada” le dijeron a Crónica desde una de las gobernaciones del radicalismo.



La discusión por la Magistratura no es menor. Si Negri asumía, Cambiemos quedaba a un paso de tener una mayoría tal que le permita controlar el organismo que decide sobre el destino de jueces y fiscales.



En términos de manejo político, es el verdadero control de la justicia, donde se aplican los castigos a jueces que no siguen los lineamientos del Ejecutivo de turno, y se evitan acciones contra aquellos que sí se ajustan a los deseos del gobierno.



Como el peronismo se unió para recuperar un lugar, ahora el oficialismo sigue teniendo mayoría, pero deberá negociar y mucho para poder mover el Consejo, lo que implica que será casi imposible tener un dominio similar al que mantuvo el kirchnerismo durante su gestión.



Al duro comunicado publicado en la trasnoche del lunes, en el que resaltó la “impericia” del oficialismo que integran, los radicales subieron la presión el pasado martes, cuando se ausentaron de la reunión de gabinete a la que suelen asistir en carácter de invitados. Por si faltaba algo, en la reunión del interbloque oficialista de la Cámara de Diputados obligaron al presidente de la cámara, Emilio Monzó, a suspender la sesión prevista para esta jornada. La misma pasó para el próximo martes, pero su realización está casi descartada.



Sin esa sesión no habrá ley de alquileres. Tampoco avanzará el proyecto radical para obligar a jueces y fiscales a pagar Ganancias. El temario incluía también el cambio en Bienes Personales negociado por Cambiemos con el bloque de senadores de Miguel Pichetto, que quitaba a las viviendas familiares de aquellas alcanzadas por el impuesto. Ese acuerdo permitió la sanción del Presupuesto. Sin sesión, el acuerdo entre el peronismo dialoguista y Cambiemos queda en la nada, por lo que es de esperarse un nuevo enojo del senador rionegrino, quien suele fustigar al oficialismo por su incapacidad para alinear a la tropa propia.



“Somos minoría”

En la Rosada, mientras tanto, suena otro cantar, y apuntan exclusivamente a Mario Negri y sus aspiraciones personales. Según contaron a Crónica, el cordobés jefe del interbloque llamó para pedir ayuda recién en la tarde del jueves, menos de 24 horas antes que se consumara el zarpazo del peronismo, para pedir ayuda. Salieron al auxilio desde el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, hasta el propio presidente Mauricio Macri, que llamó a algunos gobernadores del PJ para intentar frenar la medida. El ministro se reunió de urgencia con los jefes de los bloques opositores, pero no logró frenar la jugada.

“Negri se olvidó que somos minoría y no trabajó sus votos. El radicalismo no está enojado, es él y un grupo”, le dijeron a este diario desde los despachos de la casa de gobierno y agregó “hablamos con los gobernadores y todos reconocen que se equivocó él”.

¿Hasta dónde llega?

El enésimo enojo de los radicales tiene raíces profundas, y se da en medio de las negociaciones por el armado electoral del año que viene. Negri, que encabezó la rebelión en Diputados, aspira a ser candidato a gobernador de Córdoba. Su jugada podría poner en riesgo ese sueño. Otro radical, Eduardo Costa, es el número puesto para competir nada menos que en Santa Cruz, la tierra natal del kirchnerismo. Costa pegó el faltazo de la votación del Presupuesto, generando enojo a su vez en el gobierno.



¿Hasta dónde llegará la disputa interna? Es difícil que siga en público, pero requerirá nuevas reuniones y negociaciones para retomar la paz de un gobierno que debe enfrentar cuestiones importantes como la crisis económica, y enfilar unido hacia las elecciones. Para los radicales el foco está puesto especialmente en las provincias, donde se votará antes que las nacionales y faltan apenas unos pocos meses.



El conflicto expuesto se da además, justo cuando regresó al país Elisa Carrió, la siempre explosiva diputada. ¿Denunciará Lilita el “pacto” que los radicales le atribuyen al Ejecutivo nacional con el peronismo? Parece difícil, no sólo porque la líder de la Coalición Cívica intenta llamarse a silencio y cuidar la marca Cambiemos, sino especialmente porque está enfrentada con los radicales desde aquel fin de semana en el que el gabinete se barajó y dio de nuevo con las mismas cartas.