Dejando de lado a los que ante un corte o raspón tratan de frenar la sangre y evitar futuras infecciones con lo que tienen a mano, se podría decir que a grandes rasgos la humanidad está dividida en dos grupos entre quienes tienen el hábito de comprar en forma preventiva tiras adhesivas sanitarias, apósitos o tiritas (todo sea por no nombrar a las curitas, porque un buen día me enteré que era solamente una marca comercial y acá no es cuestión de hacer publicidad -al menos gratis-).

Coincidiendo en que ambos bandos no dudan a la hora de reforzar su stock, las diferencias aparecen a la hora de enfrentarse a una gaveta o neceser lleno de (ahora sí) curitas. Por un lado, están quienes disfrutan de estar equipados adecuadamente ante una posible emergencia. Y, por el otro, los que sufren horrores ante esa pila desparramada de tiras adhesivas y hasta se podría decir que hacen lo posible para empezar a usarlas, una tras otra.

A grandes rasgos, una vez más, en nuestro país está pasando algo similar. Pero no con los ya queridos apósitos, sino con el coronavirus y las camas disponibles para atender casos complejos. Después de informar un nuevo récord en el reporte vespertino del jueves, con 1.386 nuevos contagios y 30 muertes en 24 horas, Argentina llegó a 27.373 infectados y a 765 fallecidos desde el inicio de la pandemia.

Dependiendo de cuándo usted esté leyendo, esta información quedará poco o excesivamente vieja en cuanto a cifras. Por lo pronto, este mismo viernes a la mañana se sumaron siete nuevos decesos para llevar el total hasta 772. Pero si en lugar de pensar solo en fríos números se tiene en cuenta que están representando a seres de carne y hueso que podrían dejar de serlo o pasarla muy mal, en el mejor de los casos, hay que hacer lo posible para que esa diferencia entre excesivamente o poco vieja quede lo más cerca posible del poco.

Más allá de la propagación natural del virus que aún hoy tratan de entender prestigiosos científicos de todo el mundo, hay una importante parte del partido a ganar que está en manos de los gobiernos y de nosotros como sociedad, con las diferentes responsabilidades del caso.

"El futuro llegó hace rato. Todo un palo, ya lo sé... ¿Cómo no sentirme así?", cantaba el Mister que un gracioso dio por muerto esta semana en Todo un palo, clásico que cierra el disco Un baión para el ojo idiota de Los Redondos. Y la letra del Indio se hace todavía más actual en la frase "¿Qué podría ser peor? Eso no me arregla, eso no me arregla a mí".

Hace exactamente siete días, aquí haciamos referencia al esfuerzo de Alberto Fernández, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta por mostrarse compartiendo el mismo barco durante el último anuncio de la extensión de la cuarentena hasta el 28 de junio y nos preguntábamos cuánto tardarían en aparecer los primeros chisporroteos.

No hubo que viajar mucho en el DeLorean, unas horas después empezaron los cruces que, en mayor o menos medida, siguen hasta hoy. Santiago Cafiero, jefe de Gabinete, preguntándose y contestándose qué hubiera sido de esta pandemia con Mauricio Macri, fue el nombre más fuerte de una catarata de apariciones públicas de políticos refiriéndose negativamente a medidas tomadas en otros distritos que sumó individuos a uno y al otro lado del camino.

La salida masiva de corredores y caminantes el lunes por la noche a los espacios públicos de la Ciudad fue, sin dudas, la gran piñata de muchos que aprovecharon la situación y le dieron para que tenga y guarde al Ejecutivo porteño por la iniciativa. Y si bien resulta cierto que, para ser sutiles, resultó un importante desacierto no tener en cuenta que algo así podría ocurrir después de 80 días de encierro deportivo, también lo fue el accionar de quienes dejaron todo en manos de otros y se expusieron a contagiarse y propagar todavía más el virus al recrear escenas dignas de una maratón.

Ya lo dijo Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud y una de las caras visibles de la lucha contra la pandemia, el miércoles al comparar esta situación con la ocurrida previamente con los jubilados y anunciar que las consecuencias se conocerán dentro de los próximos 14 días: "Todas las medidas que pueda tomar el Estado, si no se acompañan desde el rol individual es muy difícil. Porque no es una cosa o la otra. Es todos juntos. Independiente de las actividades que están autorizas, está el sentido común. Si hay una actividad autorizada, no hace falta realizarla en un contexto de más riesgo, ya que es un criterio individual el buscar otros caminos para poder realizarla en otro momento o en otro lugar".

No más preguntas, señor juez. Al menos en lo que a los runners se refiere. El cuidado empieza por casa y no es solamente para uno, también lo es para evitar que otros se enfermen.

La última aparición mediática, al menos hasta ahora, de funcionarios hablando de otros funcionarios tuvo como protagonista a Sergio Berni, ministro de Seguridad bonaerense. El ex titular del mismo área a nivel nacional durante el gobierno de Cristina Kirchner con pocas horas de diferencia apareció primero portando un fusil en mano en el operativo para atrapar a los asesinos del gendarme Marcos Antonio Castillo, luego llegó a un piquete en moto y habló cara a cara con los manifestantes y más temprano este mismo viernes declaró: "No tengo nada de apoyo del Gobierno nacional".

Todo en la misma semana en la que el Presidente anunció la intervención y su posterior deseo de expropiación de la aceitera Vicentin y rompió con la monotonía de una agenda política que venía centrada mayormente en hacer frente a la pandemia y, en menor medida, tenía como foco a la contraoferta de canje de deuda para los acreedores.

El gran dilema pensando en lo que viene a nivel inmediato y en las repercusiones a largo plazo está en saber en qué momento de la pandemia estamos. ¿Se llegó al pico o todavía falta para lo peor? Es una de las preguntas. Pero otra, más importante todavía, pasa por saber si contamos con la infraestructura adecuada para cuando lo tan temido llegue.

Fernán Quirós, ministro de Salud porteño, vaticinó hoy "que lo peor está por venir" y brindó un informe en el que se detalla que las camas de hospitales ocupadas por pacientes graves, moderados y leves superan las 2.500 en Capital. Su par bonaerese, Daniel Gollán, hace unos días reiteró su preocupación por el Covid-19 y anunció que "si seguimos a este ritmo, el sistema de salud colapsaría a mediados de julio".

¿Volver a la Fase 1 en el AMBA y en otros distritos en los que viene creciendo el ritmo de contagio o seguir como hasta ahora por unos días más y esperar a ver qué pasa? Por ahí pasa la decisión crucial que Fernández y su equipo de trabajo deberán tomar más temprano que tarde.

Todavía parece haber algunas curitas en la gaveta, pero no por mucho tiempo más. El futuro llegó hace rato, todo un palo, ya lo sé... ¿Cómo no sentirme así?