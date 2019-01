@luisautalan

luisautalan@cronica.com.ar

Cuando un adulto mayor asciende a un transporte público atestado de pasajeros, todavía hay personas que le ceden el asiento. En el nombre del riesgo país, hay otras gentilezas que no aparecen desde el Estado y mucho menos desde las fórmulas genéricas del FMI. En el rango de paradoja para los últimos tres años, un núcleo sólido de votantes de esos adultos mayores respaldó al oficialismo en la travesía del cambio.

Sin llegar a destino y en manos de la tutela del FMI, vía préstamos suculentos, aparece un modelo global ni siquiera exclusivo prescrito al país: elevar la edad jubilatoria y reducir el haber mínimo. En rigor de datos, recién en varias semanas ese beneficio superará los $10.000, monedas exiguas contra el rigor de la canasta básica de jubilados.

De allí que ellos deban abrazar entonces opciones ingratas; la gama implica desde mantener alguna ocupación laboral o acudir al auxilio financiero de hijos o familiares. "Sistemas inviables", aseveran los expertos de la economía dura mientras saben que nunca estarán sobre la nave de jubiladas y jubilados peregrinando por sobrevivir.

"Se elevó la expectativa de vida y es problema", brama la cátedra. Foco entonces en un déja vu de los 90 donde el defensor de la Tercera Edad Eugenio Semino acotó que la cirugía del FMI -sin anestesia- ya se vivió en aquella época, y lamenta que en lugar de confeccionar estudios que destaquen a los adultos mayores, para mejorar su vida, se los coloque en la mira como variable de ajuste.

Léase que no se intente mejorar el sistema laboral y previsional, donde un 40% del trabajo es no registrado, por ende no genera fondos a tal mecanismo. "Cálculo simple; hoy los impuestos al consumo y regresivos como el IVA derivan en fondos concretos al sistema, mientras que la renta sólo aporta centavos", advirtió Semino.

Al mismo tiempo lamentó que desde las rentas y el poder real es donde quienes toman decisión desprecian el sistema jubilatorio.