lautalan@baenegocios.com

@luisautalan

En una pausa de su revisionismo crítico sobre el gobierno anterior, la diputada Elisa Carrió aconsejó medidas contra las protestas callejeras. Mocionó así la utilización de carros hidrantes: "Me gusta el agua para repeler manifestaciones porque calma, luego se van a su casa calmados", sostuvo.

No apeló a metáfora alguna, la legisladora oficialista propuso acción directa mensurando además un efecto psíquico en los eventuales reclamantes. Tan sólo dichos públicos en medio de la espontánea generación de analistas sobre Venezuela, incluyendo claro a periodistas, síntoma también de que este presente no necesita de retórica.

Tampoco lo han exigido los últimos años, por ejemplo antes de que el ministro de Finanzas Luis Caputo dejara pendiente si sus habilidades configuraban a un Lionel Messi de la economía. Su escueta despedida en ocasión de informar al Congreso y a micrófono abierto junto al legislador José Mayans no apeló a la metáfora.

Del contundente "no me voy a quedar acá todo el día" al imperativo "vamos porque yo ya estoy muerto", reseñaron lenguaje directo y la cuota de valoración respecto de la política del ya ex funcionario. Saltando la grieta, se recuerda que la ex presidenta Cristina Fernández, al anunciar el Fútbol para Todos, semblanteó la potestad de difundir goles a cargo exclusivo de empresas con los detenidos y desaparecidos en la dictadura; Raúl Alfonsín comenzó su invierno de final anticipado al enarbolar la "economía de guerra" y no pasemos por alto la "revolución productiva y el salariazo" de Carlos Menem. Metáforas que nos hicieron mal.

Pero la última oferta de este artículo casi en promoción invita al pensamiento, fue noticia de tapa y no despertó truculentos escándalos. El FMI diagnosticó que la incertidumbre electoral puede frenar inversiones. Empero, el diario BAE Negocios, a partir de datos, reseñó que el 80% de la inversión extranjera de los últimos tres años fue especulativa y la mayoría ya emigró.

Relativizar lo que le queda de independencia al país es alto riesgo aun en modo metafórico y de desprecio.