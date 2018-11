@GCalisto

La interna del peronismo no cesa. Con el reloj electoral descontando meses, semanas y días hacia los comicios del año que viene, la diferencias se cristalizan entre quienes proponen encolumnarse detrás de Cristina Fernández de Kirchner y aquellos que esperan que una tercera vía logre romper con la polarización entre macristas y kirchneristas.

El escenario es cambiante, aunque la mayoría de los jugadores ya se pusieron una de las dos camisetas. Tal como se esperaba, los gobernadores del PJ apuestan a una construcción que no esté liderada por la ex presidenta. Junto a ellos aparecen las figuras de Sergio Massa y Miguel Pichetto, el representante en el Senado de la voz de los mandatarios provinciales.

El resto de los dirigentes, desde gremialistas a diputados, miran a las encuestas y no ven razones para analizar siquiera un garrochazo cuyo final sería incierto. El año que viene las elecciones ya no son legislativas. No se definen candidatos a diputados, ni a concejales. Se definen intendentes, gobernador y presidente. No hay margen para las apuestas arriesgadas.

Mientras el mando de Cristina está claro para los que militan en Unidad Ciudadana y los que se van sumando tibiamente al PJ que comanda José Luis Gioja, en el “peronismo federal” o “alternativo” como ellos mismos se definen todavía hay varias posturas, producto de una unión que surgió como una forma de mostrar una posición diferente a la del kirchnerismo.

Allí están agrupados los que no quieren saber absolutamente nada con una posible interna con la senadora nacional y también los que reconocen que si las encuestas marcan que sería imposible derrotarla en las urnas, convendría llegar a un acuerdo para evitar perder puestos de poder y quedar por fuera de todo armado con chances electorales. En nombres, son Sergio Massa, Miguel Pichetto, Juan Schiaretti y Juan Manuel Urtubey.

En última instancia están ya las elecciones del 2023. No son pocos los que consideran que al gobierno de Cambiemos le esperarían cuatro años de pesadilla económica, con vencimientos de deuda difíciles de sortear, por no decir imposibles. En ese escenario consideran que podrán llegar a la Casa Rosada dentro de cuatro años, con Cristina fuera del panorama.

“No se trata de Cristina sí o Cristina no. Primero tenemos que juntarnos nosotros, ser fuertes. Desde esa fortaleza veremos si es necesario o posible la unidad de todo el espacio opositor, y en qué terminos. Es una cuestión de estrategia, donde en este momento la única posibilidad es hacer el intento de tener una postura nueva”, le dijeron a este diario desde el Frente Renovador al plantear su postura frente al futuro. La idea es no negociar en posición de debilidad.

Otros, en tanto, creen que cualquier negociación con Cristina Kirchner será en posición de debilidad, porque “Cristina no lidera, manda”, y consideran que tal como lo hizo en el pasado, la ex presidenta no aceptaría condicionamientos, mucho menos si es confirmada como candidata.