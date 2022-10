Si hay algo que parece haber sido adoptado por todos los políticos de turno es que consideran que los jubilados son sus enemigos por el gran atraso que existen en los importes de las jubilaciones con relación al índice inflacionario.

Se nos prometió en campañas presidenciales que, si llegaban a ser gobierno, recibiríamos un aumento en nuestras jubilaciones y nada de esto ocurrió. Entonces, me pregunto: ¿Para qué aportamos cuando estamos en actividad a esa caja común que administra el Estado a través de la Anses? ¿Para enriquecer a esta y que cuando llega el momento de jubilarnos sólo recibamos migajas?

Esto se debe a que esos aportes se ven menguados por los casi 4 millones de adultos mayores con muchas necesidades insatisfechas, ya que no poseían ingresos por no haber aportado o algunos lo hicieron de manera parcial. Esa es una intención muy sana, pero para que no afectara a los jubilados que existían ya en ese momento se debería haber tomado las medidas necesarias para que los fondos para esa asistencia social, para esos adultos mayores que necesitaban el auxilio del Estado, lo hicieran con la aprobación del Congreso con medidas o impuestos específicos para ese destino y no siendo sustraídos de la Caja de los aportantes, que cada vez reciben menos.

Pero esto ocurrió por esos políticos de turno, ya que tuvo un trasfondo político: sumar votantes para sus ambiciones personales. Vemos cada vez más como una inmoralidad los salarios que percibe la clase política respecto de lo que recibimos los jubilados después de haber trabajado toda una vida. Y ellos, sin embargo, siempre vivieron de la teta del Estado.

Nos quiere hacer creer toda la clase política cuando habla con envidiable fluidez de solidarizarse con todos nosotros los jubilados, pero sólo se trata de palabras huecas y sin ningún futuro. Sólo se acuerdan cuando llegan los tiempos preelectorales y nos dan un bono para pasar el momento, ya que luego volvemos ser postergados y olvidados.

Vemos con mucho dolor, y aunque suene duro, que el Estado cree que los jubilados somos una molestia, que por el solo hecho de ser veteranos nos acercamos cada vez más a nuestra desaparición física y nos abandona. Entonces, sólo se preocupa por quienes están en condiciones de continuar con su esfuerzo de seguir aportando el dinero que esta casta política necesita para seguir viviendo sus lujosas vidas.

Por eso, les digo a mis pares que tenemos que continuar con esta idea que comenzamos hace unos días: la unión de todos los jubilados para demostrarle a esta politiquería barata que no queremos ni somos un estorbo para nadie. Que somos una generación de luchadores que tuvimos que levantar un país que venía de una dictadura, curar heridas que no cicatrizaban y poder vivir con ellas. También acompañamos y ayudamos a nuestros padres hasta sus últimos días, ya que no teníamos ningún apoyo y éramos quienes tirábamos del carro para sacar a nuestras familias adelante.

Les decimos, señores políticos, que no somos enemigos de nadie, que no estamos exigiendo nada que no sea lo que legítimamente nos corresponde, porque en lo que ven ustedes a su alrededor algo también tenemos que ver nosotros.

Jubiladas y jubilados: seguramente muchas trabas nos van a decir y poner en el camino, pero sepan que nosotros somos como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie, y decirles “Ladren, Sancho, señal que cabalgamos”.