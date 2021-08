@amilcardimuro@hotmail.com.ar

Deberían de haber escuelas de enseñanza para formar a aquellos que tienen interés de postularse y participar en política para dirigir y proclamar a través de sus instituciones las medidas para el funcionamiento de un país, como lo hace cualquier ciudadano a través del estudio que quiera acceder a una profesión, como un médico, un ingeniero, un abogado, un juez o cualquier ciudadano que quiera ocupar un lugar importante y responsable y más el político que tiene la mayor responsabilidad que es ejercer y dirigir la conducción de una Nación y todos sus habitantes.

Digo esto porque en sus manos está el bienestar que debe dar y recibir toda la población con medidas correctas y necesarias que lo lleven por el buen camino para hacerla realidad y así crear el desarrollo y crecimiento de un país digno que pueda ser habitado por toda su gente.

.

Pero esto lamentablemente no ocurre porque fuimos gobernados por políticos con notables falencias de conocimientos, por falta de aprender por lo menos lo básico para ejercer dichas funciones, llevando entonces a la decadencia y a la pérdida de esperanzas de todos sus habitantes.

Tenemos gestiones salpicadas y engestadas por la corrupción, con políticos que no tienen la menor idea de cómo ejercer la conducción, pero sí de como poder aprovecharse del lugar que ocupan para sacar réditos para su ambición personal sin importarle que el mismo es en base al esfuerzo y sacrificio que realizan la mayoría de la gente que quiere y pretende como le corresponde de ver un país grande y digno.

Desde hace varios años, Dimuro está al frente de su programa radial.

Ustedes no saben lo que significa la palabra "patria", ya que lo único que hacen es despojarla y exprimirla para sus beneficios propios.

Por eso, le pedimos aquellos partidos políticos que verdaderamente siguen siendo todavía instituciones fundamentales de la democracia y de la república, que cumplan con las funciones que les fueron atribuidas. Por ejemplo, la de canalizar la voluntad popular, constituirse como nexo entre el gobierno y la opinión pública y la más importante: formar y seleccionar a la elite de dirigentes que accederá a los importantes cargos gubernamentales.

No dejen que los ciudadanos perdamos su representatividad, distanciamiento y credibilidad y traten de resolver urgente la actual sensación y que no es sensación sino realidad general de corrupción política que propicia la desconfianza y la indignación, ampliando el divorcio entre los partidos y la sociedad.

Sepan que hay muchos ciudadanos que sienten incluso secuestrados en el ejercicio de sus derechos por unas organizaciones que monopolizan el poder, controlando tanto el poder legislativo como todas y cada uno de los niveles de gobierno, así como la composición de las más altas instituciones del Estado.

.

Esta partitocracia limita sustantivamente el ejercicio real de la democracia, y los ciudadanos tienen poco margen en la práctica para decidir sobre la marcha de la sociedad. Se hace necesario, en definitiva, un mayor equilibrio de poder entre los partidos políticos y la sociedad, ya que son numerosos lo que evidencia esta negativa sensación sobre los partidos y la corrupción.

Aunque no dudamos en principio de la honradez de algunos políticos y cargos públicos, es evidente que algo falla en el funcionamiento de los partidos y su relación con los ciudadanos. Y esta situación ha de cambiar y los partidos políticos dejen de ignorar ésta clara situación de rechazo de la sociedad y los ciudadanos, y demuestren claramente por la transparencia y contra la corrupción y publiquen la declaración jurada del patrimonio y que no hay investigados por este motivo de los elegidos en sus listas, ya que de no hacerlo se van a quedar solos en este atolladero social en que se encuentran y los ciudadanos se lo van hacer notar en las próximas elecciones cuando emitan su voto.