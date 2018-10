gcalisto@cronica.com.ar

La coalición de gobierno muestra todas sus diferencias en público, en medio de una crisis económica. Entre discusiones internas y peleas por cargos, la inflación de septiembre será la más alta del año, y 2018 podría cerrar como el de mayor suba de precios desde la salida de la convertibilidad.

La devaluación superó el 100% en lo que va del año, y las tasas de interés -ancladas por encima del 70%- están pensadas con el objetivo de secar la plaza de pesos, sin compasión hacia el sector productivo. Ese escenario espera a un coloquio de IDEA, en el que los empresarios de nuestro país debatirán sobre el "cambio cultural" que se viene.

En la previa del año electoral, los hombres de negocios recibirán las visitas de distintos funcionarios del oficialismo. Estarán en la apertura el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal; en el cierre, Mauricio Macri. Pese al desfile de funcionarios, el segundo acuerdo con el FMI, aún no rubricado y aparentemente condicionado a la aprobación del Presupuesto, no deja lugar para imaginarse un mar de medidas tendientes a mejorar la crisis que, según diversos analistas, todavía no mostró su peor cara.

Las disputas con los gremios, por los "excesivos" derechos de los convenios colectivos, el sueño de las reducciones impositivas y hasta el impulso a la obra pública vistos durante 2016 y 2017 se apagaron hace ya varios meses. Ahora reina la oscuridad, los tarifazos y el ajuste.

Como dijo el titular de la Cámara de Comercio Automotor, Alberto Príncipe, es hora "de resistir, porque los mensajes del gobierno no alientan a la esperanza". Al igual que al resto del escenario político, y quizás más que a otros, los carcomerá una duda: ¿es mejor este plan que el regreso de Cristina?