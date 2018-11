Por Alicia Barrios

Bergoglio de Buenos Aires. El mismo de siempre. Ese hombre que en Sumare, la Anunciatura de Brasil, susurró en mi oído: "a los 76 años uno no cambia mucho".



El martes lo demostró en la audiencia pública, que por el frío, se celebra en el Aula Paulo VI, cuando sintió el impulso se subir al escenario a Wenzel Eluney, un chico de siete años, argentino, autista y mudo.

Correr, conectarse, avanzar sobre el guardia suizo, a quien quería darle la mano. Acercarse a Su Santidad.

Cuando la mamá, argentina, quiso bajarlo, él le dijo: "déjelo que juegue todo lo que quiera". Ella le explicó que Wenzel, no podía ni siquiera hablar. El milagro: estuvo conectado a la vida. Se despertó.



Corría, parecía que tenía un motorcito. Después, que Wenzel, hizo de las suyas, el padre Jorge Mario, no el monseñor, ni siquiera, el mismo Papa tomó, callejero como es, esa situación espontánea que Dios le puso en la palma de la mano para hacer la homilia.



Antes, lo miró a George Gaenswein, el eterno secretario de Bededicto, actual prefecto, el mas buen mozo en la historia del Vaticano: "es argentino...indisciplinado".



Después explicó a la audiencia que Wenzel es mudo, pero libre y reflexionó: esto me hizo pensar que nosotros tenemos que tener la libertad de él ante el padre. "Este niño nos ha predicado hoy”. También pidió la gracia para que pueda hablar. En honor, Dios ya concedió una: le dio lucidez, conciencia, salió del autismo. Falta solo la palabra.



En medio de su estado Wenzel por algo de Dios que no tiene explicación, siempre supo quien era Francisco, lo visualizaba. Creer o reventar.

En Buenos Aires, Bergoglio, siempre estaba atento al milagro cotidiano y por eso hizo con Sarita Vallejos, la canillita emblemática de Núñez, lo mismo que con Wenzel: la hacía subir al altar de la catedral, contaba que se levantaba a las dos de la mañana, para repartir los diarios y decía: hay que seguirla, imitarla, porque quien no vive para servir no sirve para vivir. Desde roma, con el argentino más importante de la historia. Va a ser Santo. Nosotros estamos viviendo para contarlo.