Por Luis Autalán

@LuisAutalan



"Viejo es el viento y sigue soplando”, sentenció alguna vez el boxeador Roberto “Mano de Piedra” Durán. En el sencillo ejercicio -de amplio uso en medio de la grieta- apelando al conectivo “pero” se puede semblantear en parte el escenario del movimiento obrero.



Sobre todo en una semana que llega con huelga general del Frente Sindical, abstinencia participativa de la CGT, y la no prestación de servicios de transporte que definió la poderosa CATT en el 1° de Mayo.



A partir de la metáfora de Durán se puede hablar de brisas, ráfagas o intensidad mayor de los sindicatos en el peor momento de Cambiemos, el cual con respecto a economía propiamente dicha parece ser todos los días. En Azopardo la brisa del diálogo propone llegar a las urnas de octubre por aquello de que “las soluciones a la crisis son políticas, no sindicales”. Con senda propia, la CATT estima que madrugó a otros primos gremiales desde la ráfaga para no cumplir tareas el día de los trabajadores.



Lo proclamó en honor a su lucha contra el impuesto al sueldo y la indiscutible condena al tormento de los jubilados que siempre agravan los modelos liberales. Y está el ventarrón de los más combativos, bajo la batuta moyanista, para ir a la huelga y movilizar.



No obstante para el sector del Frente Sindical que se nutre del predicamento y base filosófica de la Corriente Federal (CFT), cuenta el haber colocado frenos hidráulicos a la reforma laboral, el 21F de 2018 y la última marcha en respaldo a la industria nacional y el empleo. A diferencia de la CGT o la CATT, este bloque no está incómodo de levantar banderas con las CTA, los movimientos sociales y tampoco experimenta pudores respecto de la cercanía o “buena onda” con el kirchnerismo.



Fuerza desde la unión, aún de plazo impredecible el viento del movimiento obrero sopla en medio de la crisis, a sabiendas de que la unidad cotiza como utopía, la renovación dirigencial puede esperar y gane quien gane en las presidenciales lo más amable que depara la política y la economía es la transición. El desafío para estos vientos sigue siendo un clásico: sortear penas y olvido.