lautalan@diariobae.com

@LuisAutalan

El gobierno nacional, sin despertar sonrisas sino muecas en la economía, pasó de elevar la vara para sus objetivos a tensar esa medida de tope. La acción, va de suyo, adolece del rigor que amerita el pensamiento crítico, léase: elementos sólidos, verificables y no mágicos, entre otros requisitos. Lo rubricaron esta semana a partir de sus dichos la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el asesor Jaime Durán Barba y algún desliz del jefe de gabinete, Marcos Peña.

Este último, para mensurar la amplitud de su árbol genealógico en relación con algunos primos que lograron ventajas comerciales, nota de color, o no tanto. Bullrich y Durán Barba, en cambio, caminaron por una delicadísima área sobre “cambios de doctrina” y “la gente que pide la pena de muerte” con elementos de respaldo enmarcados en la fragilidad de una pompa de jabón.

¿Lo grave? El cambio de doctrina que declama el Ejecutivo fue posterior a admitir que habían visto la saga completa de los videos del caso Chocobar. El mensaje de Bullrich al Poder Judicial fue en tono de advertencia.

La referencia bibliográfica del experto ecuatoriano partió tomada de encuestas, de aquí, allá y otras partes, para avanzar sobre la pena de muerte. Debate del verano que calibra el alto rating pero infiere tanta arquitectura política, incluso en cirugía de la Constitución, que no otorga caminos breves. Tampoco se valida, en oficialismo y oposición o medios periodísticos, de qué hablamos cuando decimos “la gente”.

¿Dónde comienza, subyace y se alimenta ese grupo indefinido? Si regresamos al escenario de la economía poco feliz, sin brotes al presente y proyecciones más halagadoras en un futuro siempre incierto, el tranco fácil sería considerar que se instalan debates a hervor temerario para alejar la atención de los números que jaquean, como no lo hace la oposición, a la Casa Rosada. Se prefiere la mesura. La posdata corresponde también a insistir en que no se promueve la idolatría a delincuentes, sino algo que supimos aprender de viejas y no inofensivas series del Lejano Oeste, cuando el Sheriff garantizaba a los malos que, en el caso de entregarse a la ley, tendrían “un juicio justo”.