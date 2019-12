lauatalan@baenegocios.com

Se cumplen dos semanas de la asunción del nuevo gobierno nacional, aunque la nunca mensurada zona de las sensaciones sugiera que pasaron varios meses. En sobrevuelo del espíritu navideño se aceleran los pasos, algunas compras, se discute el menú de cenas o almuerzos y quizás se pacte alguna tregua familiar respecto de discusiones políticas. Para muchos, ninguna de esas opciones.

Sin embargo, es propicio también ofrecer, no en rigor de sentencia ni de charla magistral, una apuesta por los deseos en ejercicio de la fe. Para creyentes o agnósticos, la empatía de la Navidad y el fin de año se trasluce como apta para todo público, a sólo requerimiento de la buena voluntad. Quizá sea el acercamiento al otro o, al menos, que haya bajo contenido de hipocresía para estas fechas y todos los días de nuestras vidas.

De hacer una pausa, aun en el dolor de las heridas, sobre datos duros, porque la pobreza no cambia por alquimias o magias ni tampoco hay una salida a la crisis desde nuestra ciudad, la provincia, el país o el mundo por la siembra y la cosecha del odio. Perfidias que hacen a un nivel de riesgo país que no tiene medición posible cuando la devaluación de la palabra alcanza a ciudadanos, dirigentes, empresarios, intelectuales y artistas. El "resultadismo" al alcance de la mano, la cartera de la dama o el bolsillo del caballero no debería ser nunca política de Estado. Y tampoco la política o los políticos son el eje de todos los males.

Bastará con referir entonces al legislador de Cambiemos Nicolás Massot en su afirmación sin rating, ni poder de fuego mínimo, respecto de que no es aconsejable disfrazar las derrotas electorales como triunfos. Mínima expresión de una arquitectura no casual que dominó y sujeta todavía al país hasta detonar que, en cierta y gran forma, "la patria es el odio".

Todavía no está prohibido soñar un mañana mejor, a sabiendas incluso de que la Nochebuena nos propone el sentir y vivir con fe a todos, aunque en rigor de certezas no sea con todos.