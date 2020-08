Por La chica urbana

@ChicaCronica

Capítulo 8

Es muy probable que este sea el año en el que todos pasemos nuestro cumpleaños en cuarentena. Por el coronavirus en Argentina, el aislamiento social, preventivo y obligatorio, hará que los festejos por nuestro aniversario sean absolutamente olvidables. No pasará así con nuestra nueva edad.

Convertir nuestro onomástico en una gran fiesta inolvidable o en el día más importante del año es una fantasía. Quien dice haberlo logrado, miente descaradamente. ¡Pero hemos hecho hasta lo imposible para lograrlo!

Cumpleaños en cuarentena. ¡Una creativa forma para que todos lo sepan!