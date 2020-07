Por La chica urbana

@chicacronica

Capítulo 3:

Durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio, no sólo batimos, cortamos y amasamos como una multiprocesadora, si no que además trabajamos más de la cuenta. Un informe reveló que el 81% de las mujeres empresarias encuestadas, dijo que trabaja más durante la cuarentena. ¡Una verdadera sorpresa! ¿Pero sólo las mujeres empresarias? ¡Claro que no!

Una encuesta reveló que el 81% de las mujeres empresarias trabajan más en cuarentena.

La casa, los hijos, la escuela, el trabajo, la mascota, la pareja, el padre, la suegra… Nada que no hayamos hecho antes pero ahora entre cuatro paredes las 24 horas del día, los siete días de la semana. Nos ocupamos de todo y de todos, y como si fuera poco estamos las que en medio de la pandemia, bajo la lluvia, el frío y la despiadada desigualdad. nos ocupamos de cuidar a los chicos del barrio, de darle de comer a todos los que no tienen aún cuando tampoco tenemos, exponiéndonos al posible contagio de coronavirus, sin cocinas donde cocinar, sin leña para prender el fuego y sin platos donde servir lo poco que hay para dar.

Las guerreras, las leonas, las luchadoras, las invisibles, como les gusta definirnos a muchos, sólo para quedar como empáticos, no reparan en las tareas, en las obligaciones y en lo que hacemos porque si no lo hacemos nosotras, no lo hace nadie. La romantización de las tareas que nos mantuvieron esclavas por siglos, hoy son poéticas en las palabras de quienes dicen apoyarnos pero se olvidan cuando el machismo les brota del alma sin tapujos ni barreras.

A pesar del coronavirus, las mujeres siguen llevando adelante los comedores populares. (Foto: gentileza La Nueva Mañana)

Con las raíces crecidas y con el trapo en la mano, cursamos de nuevo la primaria con nuestros hijos en las clases virtuales, preparamos la comida al mismo tiempo que respondemos a nuestras obligaciones laborales, mientras ellos, muy tranquilos, muy cómodos y muy elegantes, siguen haciendo su horario de oficina a puertas cerradas, como si estuvieran en la oficina con la puerta cerrada.

Seguimos encargándonos de todo y de todos, y aún seguimos cobrando casi el 50% menos que ellos, nos sigue costando crecer profesionalmente y los trabajos de cuidado, de los que nos seguimos ocupando, siguen sin ser remunerados. Pero el feminismo molesta, la lucha por nuestros derechos molesta y los femicidios para muchos sólo siguen siendo cifras.

¿ Mujeres al borde de un ataque de nervios? Mujeres explotando por la injusticia y por los ojos ciegos de quienes nos miran, diciéndonos siempre lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer y cuándo lo tenemos que hacer. ¿Sexo débil? ¡Las pelotas!

Mujeres trabajando durante la cuarentena. ¿Sexo débil? ¡Las pelotas!