Hace algunas horas el ex presidente Eduardo Duhalde denunció al capitalismo usurero que condena a nuestra región a la pobreza. Para las nuevas generaciones que integran la opinión pública reivindicó el valor de la política para articular gestión y relevancia del Estado. Siempre a nivel regional, consideró impresentables los dichos del presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, con textuales en la gama de Donald Trump que dispara tal mandatario. Adhiérase o no a la trayectoria, la gestión y el pensamiento de Duhalde, su investidura de ex presidente lo habilita per se al análisis.

Luego de un extenso silencio de prensa el dirigente volvió a ofrecer declaraciones en “Siempre noticias” (Crónica HD) y allí un punto altísimo hizo foco en la senadora y vicepresidenta electa Cristina Fernández de Kirchner. Sabido es que Duhalde no adhiere a falange K alguna.

Empero, sobre la elección reciente, destacó la estrategia de Cristina para proclamar la candidatura presidencial de Alberto Fernández y admitió su sorpresa por tal decisión. Es más, Duhalde recordó que había criticado esa jugada y que el devenir le había “tapado la boca” por la capacidad de los Fernández para generar consensos y hacer sólido al Frente de Todos. “Se equivocan los que consideran que Cristina no puede cambiar”, advirtió para remarcar su valoración respecto de una instancia no política: la salud de Florencia Kirchner y los pasos que la ex presidenta debe andar también, en rigor de esa circunstancia.

"Cuando una madre tiene una hija enferma, toda su vitalidad está puesta ahí”, reseñó el ex presidente y acotó que transitar un desafío político en plena crisis del país sin esquivar responsabilidades al mismo tiempo que abraza a la hija que recibe tratamientos en Cuba es más que un gesto para realzar. Mucho más que una cortesía de Duhalde, en tiempos en que la mejor cosecha del gobierno saliente fue fertilizar el odio a niveles extremos y con acento especial en la vicepresidente electa.