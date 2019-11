lauatalan@baenegocios.com

El machirulismo inocultable busca reservar la definición de "charla de peluquería" para el género femenino. Error no forzado, ya que tales locales, en la actualidad en boga las barberías, nos ilustran sobre hombres desarrollando el mismo tenor de intercambio dialéctico o peores.

Incluso dicho ejercicio tampoco se limita sólo a locales de estética, el mundo era complicado antes de las redes sociales y después esa cotización de la no sencillez se potenció con alcance global. Remitiéndonos a pruebas simples, la tendencia a establecer validez o legitimidad de líneas políticas en rigor del costo de las carteras que utilizan las primeras damas o las mujeres notables de variopintas gestiones de gobierno es un clásico argentino desde hace años.

Empero, a partir de 2015, se soslayan, ex profeso en algunos sectores, los datos duros sobre el 40% de la pobreza, la desvalorización del peso, la corrosión con base en el 20% en los salarios de aquellos que todavía conservan su empleo registrado, el 10,6% de desocupación o el 57,5% de inflación interanual.

Alguna vez un destacado docente de la carrera periodística profetizó que "la Argentina comenzaría su senda a la grandeza cuando en los bares o las mesas de amigos se discutieran con la misma energía la actualidad del fútbol y el valor de la democracia y sus poderes".

No avizoraba que décadas después lo circunstancial o efímero ganaría terreno en las compulsas populares. Mucho menos que aquí o en Chile se hablara de invasiones "alienígenas", desde el poder de turno, para graficar, y no en atributo de metáfora, a pobres, desocupados o desesperados.

Lo escribimos con dolor y también con la conciencia plena de que no llegaremos al título de "míster simpatía" si nos permitimos recordar que el olvido, el perdón y la reconciliación parten de actitudes individuales y que no se pueden intimar por ley alguna, con el consabido riesgo de que no abrir almas a esos ejercicios determina riesgos.