Todo ocurre en un segundo. Se pasa de un sentimiento al otro como si nada. El golpe es fuerte. Duro. Proporcional a las ilusiones creadas. Todo se tiñe de negro como decían los Rollling Stones en su clásico "Paint it black". La puerta que era roja. Los vestidos de verano de las chicas. El corazón.

El clima no ayuda. El cielo hace varios días que no muestra su mejor celeste y le suma pesar al encierro de la pandemia a pura lluvia. De negro a gris, y viceversa, la ausencia de otros colores grafica mejor que nada la desilusión que se siente en el aire.

Pasó mucho desde el 20 de marzo. Muchísimo. En Argentina y en el mundo. Aquí, más de un millón de personas tuvieron coronavirus, 1.053.650 para ser precisos, y 27.957 murieron por Covid-19. Dato que ubica a nuestro país, con una mortalidad de 627 fallecidos por millón de habitantes, como el onceavo territorio en una lista de 150 que tienen una población superior al millón de habitantes.

.

Con la continuidad de una cuarentena estricta confirmada en Chubut, Córdoba, Mendoza, Río Negro, San Luis, Santa Fe y Tucumán, el resto del país se divide entre los lugares que semana a semana empiezan a habilitar nuevas actividades pensando en una nueva normalidad, con Capital Federal y provincia de Buenos Aires a la cabeza, y en los que fueron alcanzados por el decreto presidencial de hace dos semanas y luego mostraron una leve mejoría, como por ejemplo La Rioja, Salta o Santiago del Estero.

Las señales del exterior en materia de pandemia no son para nada alentadoras. Europa ya está subido hace rato a la segunda ola del coronavirus, con récords que superan a los números de la primera en varios países. Toques de queda nocturnos y restricciones varias que involucran a millones de personas por ahora parecen ser la única solución ante la falta de una vacuna probada y segura.

En este mundo en loop, hace algunos meses desde esta misma columna hacía referencia a la lucha entre rebrote y cura. Por ahora viene ganando por robo el primero. Desde el pico del pato (den vuelta un mapamundi como hizo el amigo Mariano Kon y verán qué figura quedaría para Argentina en lugar del "culo del mundo") vemos la película por adelantado.

.

El problema es que si bien en marzo ese poder de anticipación ayudó a entender mejor la cuestión y a ver qué hacer y qué no en materia de pandemia, en octubre solamente trae desilusión porque se asocia directamente a la idea de que todavía no terminamos de asimilar el primer golpazo y ya sabemos que en breve se vendrá otro todavía peor.

Para colmo, las circunstancias externas al coronavirus (que las hay, aunque no parezca) tampoco ofrecen una amplia variedad cromática. Del verde al azul. O de un verde que en la oscuridad de las cuevas tiene problemas de identificación, se vuelve azul y quiere llegar al cielo. El tan amado dólar está incontenible cual perro en celo y la brecha con el oficial ya es hasta más ancha que la grieta política.

Cuando los rumores sobre su posible salida volvieron a rodar, Martín Guzmán salió este viernes por la mañana a tratar de llevar un poco de tranquilidad a los mercados. "No vamos a devaluar", fueron las palabras del ministro de Economía. Sólo el cumplir con ellas hará que no queden en la historia como "El que apuesta al dólar pierde" de Lorenzo Sigaut o "El que compró dólares, recibirá dólares" de Eduardo Duhalde, por ejemplo.

.

Bueno. Hasta acá llegamos. Pero no quería despedirme con tanto gris, negro y verde azulado. Y para que eso ocurra comparto parte de la letra de un tema de Árbol llamado "La vida" y la canción en cuestión para que la desilusión de una semana gris se transforme en el deseo de que no oscurezca aún más.

"Algunos días la lluvia es gris, no te deja salir. Algunas noches el miedo no te deja decidir.

Hay mucha gente que quiere que te vayas a dormir. Vos no te duermas, que despierto no te pueden confundir".

"El tiempo cansa pero hay que esperar. La vida duele pero hay que caminar. La noche oscura no te deja mover. El sol no brilla pero hay que florecer".

"Si no me ayudo, nadie me va a ayudar...".

Por N.K.