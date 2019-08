lauatalan@diariobae.com

En mayo de 2016 el presidente Mauricio Macri pronunció una definición con realce: "Si fuera cuestión de leyes, saquemos una que diga que somos todos felices", dijo para fustigar cualquier normativa antidespidos. Eran tiempos donde las tormentas, impericias o "errores no forzados" no habían atomizado sus intentos de plan económico.

Lo asistió la razón aquella vez: ninguna ley en forma instantánea modifica la realidad. Ahora, por estos días donde la nación vuelve a ocupar el lúgubre podio del riesgo país, los puestos de trabajo registrados perdidos en un año superan los 200.000, crece la pobreza e incluso hay salarios en blanco que están por debajo de esa línea.

Aquel parecer de hace tres años chocó de frente con una propuesta del mismo Presidente para votarlo. Cuando él mismo escribe que no es necesario argumentar, ni explicar otorgarle un voto, "porque la cuestión pasa por la autoridad, confianza, credibilidad, las que tus relaciones valoran para acompañarte en tu decisión". Lo escribió en Twitter y asoma entonces un riesgo más grave que el económico, se trata de la devaluación cuasi absoluta de la palabra empeñada.

Repasar las promesas no cumplidas sería redundante, comentar que su jefe de ministros propone lograr votos aun si llegan con los insultos de los electores, también. En virtud del pensamiento crítico, no es osado considerar que las palabras y la acción de los gobernantes, sean del signo político que sean, no pueden considerar descartables los fundamentos.

Salvo que la realidad se haya transformado en una inmensa red social, que los contactos en ellas se equiparen a los lazos de amistad real o que se haya decidido ni siquiera maquillar que quienes son pobres, por elegir un segmento no al azar, están condenados -tanto ellos como sus herederos- a quedar afuera de cualquier capítulo de la historia. Por lo cual entonces la dignidad y el acceso a la vida, en ese tono, se consagren en privilegios.