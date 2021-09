Un lugar común en cualquier elección en la Argentina es considerar que la disputa en la provincia de Buenos Aires es “la madre de todas las batallas”. Es que por su gran caudal de votantes, el resultado que se dé en este gigantesco distrito influirá de manera determinante en el resultado general, sean elecciones presidenciales o legislativas.

En estos comicios legislativos se da la particularidad de que muchas agrupaciones –especialmente en la oposición conformada por el Pro y UCR-, viven la disputa como una plataforma para las presidenciales del 2023. Y en este punto, lo que ocurrirá en territorio bonaerense tendrá gran peso.

Pero, ¿lo que ocurre en una legislativa en la provincia de Buenos Aires anticipa lo que pasará dos años después en la disputa presidencial? ¿Y si pasa lo contrario? Veamos lo que ocurrió en las tres últimas elecciones de medio término.

.

En el año 2009, el propio Néstor Kirchner encabezó la lista de candidatos a diputados nacionales por Buenos Aires. Se enfrentaba a una coalición de derecha encabezada por el empresario Francisco De Narváez y apoyada por Mauricio Macri.



Sorpresivamente, De Narváez venció a Kirchner y sacudió el tablero electoral. Pero dos años después el kirchnerismo lograba la reelección de Cristina Fernández en primera vuelta con más del 50% de los votos.

En las legislativas de 2013, el triunfo en territorio bonaerense fue para Sergio Massa, desplazando a un segundo lugar a la lista kirchnerista. Lejos, en tercer lugar, aparecía una alianza encabezada por Margarita Stolbizer y que integraban los radicales. El Pro, como partido, estaba ausente. Dos años después, Mauricio Macri conseguía la Presidencia derrotando en segunda vuelta al peronista Daniel Scioli.

.

¿Qué pasó en las últimas? En 2017 Esteban Bullrich derrotó nada más y nada menos que a Cristina Fernández de Kirchner en unas disputadas elecciones bonaerenses. En el Pro festejaban y anticipaban el “final” del kirchnerismo, derrotándolo por segunda vez en “su” provincia.

Todos sabemos lo que pasó en 2019. Cristina le ofreció a Alberto Fernández encabezar la fórmula presidencial que terminó ganándole claramente en primera vuelta a Mauricio Macri.

¿Esto significa que el resultado en las legislativas en territorio bonaerense siempre se da al revés en las presidenciales? Claramente no. Esta no es una fórmula precisa. Lo que sí marca es que las elecciones de medio término son siempre una foto del momento y que no tiene por qué repetirse en las presidenciales.

Dos años en este país es toda una vida. Y el resultado en una legislativa no siempre anticipa lo que pasará en la elección siguiente. Tampoco en la provincia de Buenos Aires, considerada la madre de todas las batallas.