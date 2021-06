El 13 de mayo de 1971 se creó bajo la ley 19032 el Instituto Nacional de servicios sociales para jubilados y pensionados INSSIP – PAMI, modificado por la ley 25615 / 03 que entre sus artículos expresa la finalidad de su creación:

Artículo 1º: Créase el Instituto Nacional de servicios sociales para jubilados y pensionados que funcionará como persona jurídica de derecho público NO Estatal con individualidad financiera y administrativa de acuerdo con las normas de la presente ley.

Artículo 2º: El Instituto tendrá como objetivo otorgar por sí o por terceros a los jubilados y pensionados del régimen Nacional de previsión y del sistema integrado de jubilados y pensionados, y a su grupo familiar primero las prestaciones sanitarias y sociales, integrales, integradas y equitativas tendientes a la promoción, prevención, protección, recuperación y rehabilitación de la salud organizadas en un modelo prestacional que se base en criterios de solidaridad eficacia y eficiencia. Que respondan al mayor nivel de calidad disponible para todos los beneficiarios, las prestaciones así establecidas se considerarán servicio de interés público siendo intangibles los recursos destinados a su funcionamiento.

Nuestra obra social tiene que estar dirigida por profesionales que tengan un total conocimiento y capacidad para ocupar dicho cargo y no por paracaidistas que acceden por favores o amiguismo políticos sin la más mínima responsabilidad para conducirla, ya que así lo demuestran las distintas gestiones que han pasado, dejando a millones de jubilados sin poder acceder a una prestación acorde con la importancia que tiene ya que es una de las obras sociales más grande de Sudamérica detrás de Medicare de Estados Unidos y que no puede cumplir por la mediocridad que presentaron todos los que llegan a conducirla.

Si por lo menos aunque sea hicieran los que están dirigiendo nuestra obra social de leer y releer dicha Ley, para enterarse que la misma no fue creada para ser avasallada y avasallando también nuestros derechos, por las políticas de turno y queriendo disponer del mismo, demostrando por su manera de actuar, que no están enterados de que hay leyes que se impulsaron para su creación y para qué y porque fue creado nuestro instituto, no teniendo la menor idea de que se trata, ya que llegan a ocupar dicho lugar sin el más mínimo conocimiento y capacidad para dirigirlo, porque llegaron a dicho lugar por un pago de facturas de su militancia, de ser obsecuentes de aquellos que sin importarle nada, nada más que sus ambiciones personales lo utilizaron para llegar, haciendo caso omiso como anteriormente le hemos dicho lo que establece dicha Ley en su Artículo 2 que actualmente sigue en vigencia.

Solamente de palabras dicen ya que nunca lo llevan a las prácticas ese dicho que ustedes mismos proclaman en la página oficial del instituto cuando manifiestan: "Cada paso que dimos lo hicimos a través de la participación y escucha activa de todas las voces, para conocer de primera mano las prioridades y necesidades de todas y todos, porque son las jubiladas y los jubilados quienes nos marcan el camino que debemos tomar." Señores, esto Jamás lo llevaron a cabo porque si lo hubieran hecho no estaríamos o serian menos las dificultades que sufrimos nosotros los jubilados diariamente en todos los rincones del país a las que ustedes hacen caso omiso ya sea por su falta de capacidad o desinterés para llevarlos a cabo.

Dejen de utilizar al Pami, la obra social de los jubilados y pensionados, como una caja política utilizando sus recursos para alcanzar sus egos y ambiciones personales. Deberían trabajar para su normalización, pero que sean hechos concretos y no solamente con palabras ya que han demostrado que a través de todos los años que se encuentran intervenidos jamás cumplieron con las necesidades para lo cual fue creado, solamente para acrecentar sus patrimonios personales dejando al mismo todas las gestiones con deudas millonarias que después se tienen que hacer cargo los trabajadores y jubilados con sus aportes que realizan a la misma.

Por eso es urgente que de una vez por todas concreten su normalización para ser devuelta a sus verdaderos dueños los jubilados y trabajadores que sin ninguna dudas vamos a tener el conocimiento y capacidad para elegir a las personas idóneas para su administración conducción y para llevarla al lugar que se merece, de ser unas de las mejores obras sociales del mundo y que quede bien claro el PAMI es de los trabajadores y los jubilados que por legítimos derechos les corresponden y a partir de ahora la sigla PAMI debería significar: Para Argentinos Mayores Integrados.