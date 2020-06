Por más que muchas veces se entrecrucen y hasta mimeticen al punto de que resulte bastante complejo poder diferenciar cuál es una y cuál es otra, la realidad y la ficción tienen sus propios códigos y consecuencias.

Hasta este 2020, las imágenes de gente caminado con el barbijo puesto y un andar taciturno por ciudades desiertas eran exclusivas de cualquier guión que contara la historia de un mundo apocalíptico. Hoy, lamentablemente, son moneda corriente y lo que llama la atención es justamente lo inverso, es decir, ver a personas a cara descubierta en la vía pública.

Pero en la ficción, a diferencia de la realidad, distintos períodos de una misma vida se muestran como algo efímero que a lo sumo puede llegar a durar un poco menos de una hora, en el caso de una serie, o dos o tres si estamos hablando de una película.

Obviamente no faltará el contra que ponga como ejemplo a las sagas cinematográficas que se estiran hasta el hartazgo o a las series que van incorporando capítulos hasta llegar al caso récord de las 31 temporadas consecutivas de Los Simpson.

Aunque, incluso en estas últimas situaciones guionadas por mentes maestras, son pocas las veces que el tiempo se representa en la ficción tal cual como es en la realidad.

Justo a tiempo, la película en la que Johnny Deep debe cometer un crimen en menos de 90 minutos para salvar a su hija, o la serie argentina Tiempo final, en la que todo ocurría sin solución de continuidad en los minutos que duraban los episodios, podrían ser algunas aproximaciones en las que ficción y realidad se unían, al menos en la temporal.

Está claro que no pasa seguido. Y así como en las series policiales sabemos que el primero que atrapan nunca es el delincuente que buscaban, en esta realidad en tiempos de una cuarentena que está por llegar a los 100 días en una Argentina que ya contabiliza 1.184 fallecidos y 55.343 contagios, a muchos nos cuesta entender quién es quién en nuestra propia película de terror y, antes que cualquier otra cuestión, saber cuándo aparecerá el bendito cartelito de "The end".

La demora en el anuncio de la puesta en marcha de una cuarentena más estricta en el AMBA que implicará el cierre de comercios y la vuelta atrás de permisos otorgados no hizo más que ponerle una agridulce cuota de suspenso y preocupación en el film cotidiano de cada casa a las horas transcurridas entre la noche del jueves y la tarde del viernes.

Porque, como venimos escribiendo en este mismo espacio semana a semana, en tiempos de angustias económicas importantes que generan consecuencias en la salud mental y física, ya no sólo importa qué se dice, sino también cómo y cuándo. Algo que se vio exacerbado porque todo lo que se venía diciendo a nivel público desde el anuncio anterior solo daba pie a que lo que teníamos por delante no iba a ser para nada bueno.

El Gobierno nacional, y sus laderos en esta lucha contra la pandemia, es decir el Ejecutivo porteño y el bonaerense, fueron preparando el terreno en los últimos largos días de encierro con declaraciones de epidemiólogos, intendentes, directores, viceministros y ministros que uno a uno fueron anticipando los discursos grabados hoy por Alberto Fernández, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta.

Es el ABC de la política, no debería sorprender a nadie. ¿Qué faltaba anoche que se resolvió este mediodía y se terminó de pulir en la edición de la tarde? Claramente debió haber sido algo importante para ellos para estirar varios horas más la agonía a un lado y al otro de la televisión, aunque ya no resulta de mucha relevancia saber qué fue porque el nuevo capítulo de esta saga encontró a los tres protagonistas en un frente común y con un único mensaje: nos duele igual que a ustedes, pero lo hacemos porque no nos queda otra.

Como si fuera la espera previa a la final del Mundial 2014 o el último capítulo de Grande Pa, por nombrar una serie histórica y volver a la idea de cruzar realidad y ficción, las horas previas al mensaje de Alberto, Axel y Horacio, con todos los medios hablando de eso, no hicieron más que acrecentar las dudas de quienes aguardaban oír qué tenían para decir.

"Vamos a pedirles a todos en el AMBA que vuelvan a aislarse en sus casas", expresó Alberto. Y plaf. Cual golpe de Batman a la quijada del Pinguino, porteños y bonarenses del Conurbano comprendieron que todo lo que se venía diciendo en la previa era verdad, que no había ningún giro posible de ficción para la realidad y que la vuelta a una fase estricta en AMBA tenía fecha de inicio y (por ahora) de finalización: del 1 al 17 de julio.

El anuncio incluyó múltiples anuncios que a lo largo de las próximas horas encontrarán su correlato en cuestiones concretas. La nueva cuarentena es una realidad. El tiempo que lleve terminarla no será de película. Está claro. Desde acá pedimos y deseamos que sea con un final feliz para la mayor cantidad de gente posible.