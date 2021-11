No es nuevo. Los vínculos entre el poder y el deporte siempre dieron buenos dividendos. Y en esta oportunidad, durante la gira del presidente de la Nación, Alberto Fernández, por Italia y Escocia, volvió a quedar demostrado. La gestión del ex Puma (uno de los capitanes históricos de la selección nacional), Agustín Pichot, para lograr una de las inversiones más importantes en la historia del país, fue fundamental. Gracias a su habilidad impulsó un encuentro entre el primer mandatario y el empresario australiano Andrew Forrest, uno de los hombres más ricos del planeta y dueño de la compañía Forteswe Future Industries, una empresa que se dedica a la energía renovable y que anunció una inversión en el país de más de 8000 millones de dólares.

Pichot conoció al poderoso industrial gracias a la ovalada, ya que Forrest es dueño de un equipo de rugby y el argentino intentó ser presidente de la World Rugby, la FIFA de este deporte. Pichot, además, es el representante de FFI en la región, trabajo que no le impide ser el titular de una empresa exportadora de aceto balsámico, aceite de oliva y dulce de leche. Sin contar que es uno de los directores de contenidos de ESPN en Argentina.

.

Pero el Puma no es el único "deportista" en tener vínculos con el poder. El ex tenista Gastón Gaudio se movió con tranquilidad en la Casa Rosada cuando visitó a su amigo Mauricio Macri. Fue allí donde acompañó al emir de Qatar, Sheik Tamin bin Hamad Al Thani, quien se reunió con el ex presidente en 2016 para motivarlo a invertir con su empresa petrolera en el país. Gaudio, amigo de las dos partes, fue el responsable de juntarlos. Todo esto motivó una denuncia por supuesto tráfico de influencia, causa que sigue en la Justicia.

Las relaciones entre poder y deporte tiene más capítulos. Como el de Carlos Tevez, ex jugador de Boca y Macri, en una inversión que hizo el "Apache" en una empresa dedicada a los parques eólicos. Su aporte superó los 10 millones de dólares. Pero no es el único ex xeneize metido en este tipo de negocios, ya que Guillermo Barros Schelotto, hoy entrenador de la selección paraguaya, también desembolsó unos cuantos verdes para ser parte de la misma compañía.

Y así se podrían nombrar a varios más. Lograr ser reconocido en el mundo del deporte siempre suma. No importa en qué disciplina haya jugado. .