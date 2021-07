Alejar a las mujeres de sus familias, manipularlas, prometerles trabajos que después no existen son las formas de captarlas

Muchas veces cuando se piensa en la trata se imagina que a lass víctima se las tiene atadas con cadenas, candados en las puertas y rejas en las ventanas.

Pero hay muchas formas de dominar a un persona, se tenerla bajo su poder aunque esas cadenas sean invisibles.

Las redes no son un mito, existen y más en tiempos de pandemia donde la misma situación mantiene a las personas alejadas y al mismo tiempo las convierte en más vulnerables.

Loque pasó hace unos días en Tandil, una familia denunció la desaparación de su hija mayor de edad. A las 48 horas fue encontrada en Ezeiza a punto de tomar un avión a México con un pasaje pagado desde allá.

¿Pero por qué se investiga como un posible caso de trata si es una mujer mayor de edad que por su voluntad estaba por abordar un avión a otro a país?. Primero que esa supuesta propia voluntad puede estar viciada, es justamente lo que hacen estas redes.

Alejar a las mujeres de sus familias, manipularlas, prometerles trabajos que después no existen son las formas de captarlas. Una vez en el otro país, les retienen los pasaportes, las quiebran psicologicamente, a veces las drogan, las hacen sentir que no son nada y entran en rejas invisibles de las que no pueden salir.

En este caso particular llamó la atención la compra del pasaje desde un pueblo mexicano, que la chica aún no teniendo los recursos lograra adelantar el vuelo. Lo cierto es que la Justicia no la dejo subir al avión hasta que no quede clara su sitiuación.

La trata, que vendría a ser la esclavitud moderna, no es solo sexual. Está también la laboral donde los mecanismos de captación son más o menos los mismos, solo que en este caso la vulnerabilidad está dada por la probreza.

En la trata sexual la captación no es solo de chicas pobres, los tratantes buscan a las mujeres que están por diferentes motivos en situación de vulnerabilidad y lo primero que hacen es alejarlas de su entorno.

En la línea 145 se reciben denuncias y también asesoramiento. Como en otras situaciones de violencia, es necesario el compremiso de la sociedad y tener en cuenta que para ser un esclavo no se necesitan cadenas.