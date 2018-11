acaballero@cronica.com.ar

Desde la perspectiva metropolitana porteña, San Luis es un verdadero misterio, una isla de tierra rodeada de otra tierra, enclavada en el centro de un país al que muchas veces sus gobernantes parecieron no querer pertenecer. Cabe recordar que "la dirigencia" allí se reduce a dos personas, hermanos, Adolfo y Alberto Rodríguez Saá, que, cual Caín y Abel contemporáneos, heredaron una enorme hacienda sobre la cual hoy pelean como perro y gato, al punto que Adolfo -ese que pasó la Navidad de 2001 en el sillón de Rivadavia pero no aguantó hasta Año Nuevo- este jueves disparó: "El Alberto quiere que yo desaparezca de la escena política".

Es que el actual legislador advirtió la intentona reeleccionaria de su hermano, y sin filtro deslizó: "Hubo una estrategia que Alberto no está respetando. La idea era Adolfo 2017 y Adolfo 2019". Y con el nepotismo no se jode. Los casi 500.000 habitantes de esa bella provincia surfean sus destinos entre los caprichos y devaneos de dos hermanos que supieron ser unidos hasta que uno quiso más.

Hace dos años, el actual gobernador puntano presentó un proyecto de "federalismo reforzado" para San Luis, al modo de las autonomías españolas como Cataluña y el País Vasco. Es decir, el hermano del hombre que en la peor crisis económica de nuestra historia moderna pasó un ratito por La Rosada y pidió no pagar más nada a nadie, pegó el grito separatista, convencido de que su jurisdicción es "discriminada" por el régimen de coparticipación nacional.

Sin novedades sobre aquella aventura, este jueves el Alberto reapareció vía telefónica en un programa televisivo minutos después de que en el mismo se difundiera la noticia de que un hombre de 30 años con cuatro hijos se había suicidado en Formosa tras perder su empleo. Rodríguez Saá dijo media palabra sobre "esta tragedia" y enseguida desgranó conceptos algo obvios sobre la dignidad del trabajo y las carencias (reales) de una enorme masa de argentinos.

El hombre que quería hace muy poco oficializar su propio latifundio, este jueves reivindicó su meta de "reunir al peronismo" -suerte con eso- e intensificó sus críticas contra Mauricio Macri advirtiendo que "la oposición es amplia mayoría" en el país pero "no es tiempo de hablar de candidatos". No, Alberto, seguro que no llamaste a Pallarols para que te vaya armando el bastón...