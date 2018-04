Por Luis Autalán

@LuisAutalan

Para el Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicios, Garages y Playas de Estacionamiento (Soesgype) y la federación (Foesgra) que encabeza Carlos Acuña, los incrementos en los precios de combustibles no redundan en mejora alguna para sus trabajadores. "Es más, nuestros compañeros padecen los aumentos como el resto de los argentinos", rubricó el también triunviro de la CGT. Es casi un clásico paritario que, como sucede en gremios como trabajadores de edificios o gastronómicos, las patronales y los gobiernos de turno infieran que el "costo laboral/salarial" encarezca un producto o servicio y "la paritaria va a precios", en el Soesgype la mixtura que determina la carestía de los combustibles va por otros lares.

En rigor de preocupaciones, Acuña resaltó que, más allá de los tarifazos en naftas y derivados, existe una constante de alarma: las estaciones de servicio, cuando se produce una baja por jubilación u otra causa, no reemplazan a ese trabajador y merma la dotación de personal. "No es que haya despidos, pero sí tenemos que decir que, al contrario de otros años, cuando un trabajador se retira de la actividad no ingresa otro para cubrir su puesto y eso no es una buena señal", reflexionó el titular del Soesgype.

El escenario laboral de los estacioneros, que abarca a 4.000 estaciones en todo el país, emplea a un estimativo de 40.000 trabajadores. Su negociación salarial está a las puertas de la edición 2018 por estas semanas. Allí se sentarán para establecer la paritaria respectiva y Acuña, en diálogo con Crónica, remarcó que "es imprescindible considerar que las metas de inflación superaron los cálculos del gobierno, el 15% quedó corto". De allí que en la estrategia gremial consideren la alternativa de negociar por seis meses y volver a la mesa respectiva para analizar el impacto de la suba de precios y el deterioro del poder salarial con los empresarios, la expectativa está fijada en no ingresar al "club del 15%"que firmaron Uocra, Mercantiles y otros. Estacioneros rubricó en 2017 un 20% remunerativo y no acumulativo, que se abonó en dos tramos, abril y agosto del año que pasó. "A la hora de negociar, vamos con la mejor predisposición pero también con firmeza para defender el poder adquisitivo del salario", acotó Acuña. Respecto del posible acuerdo, hay moderada expectativa del sindicato, pero una certeza, si al gobierno no le "simpatiza" el número final respecto del porcentaje y otros términos, la homologación del mismo no llegará. En ese punto resguardan que al existir acuerdo de partes y pasados 30 días de la firma, la mejora salarial queda firme en forma tácita, de acuerdo con la normativa vigente. Semanas atrás, el diario BAE Negocios había informado que el porcentaje de acuerdos paritarios que se homologan en los últimos años disminuyó en forma notoria.

Al pasar, como triunviro de la CGT y en cuanto al futuro de la central, Acuña dejó una advertencia para sus compañeros de Azopardo: "Somos varios los que no estamos dispuestos a admitir que la nueva conducción quede en manos de los que hasta hace poco tiempo estaban pateando globos amarillos".