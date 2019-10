Quizás ya en terreno de la dimensión desconocida, el presidente Mauricio Macri apuntó este lunes con tono crítico a "los vivos que no apuestan al trabajo y ganan más", casi una gama de oximorones que ya hemos abordado en este espacio en cuanto al "no sos vos, soy yo".

Cumplida esa viñeta mínima, será ocasión entonces para tratar de levantar la mirada esbozando el futuro cercano. Sea cual fuere el vencedor en las elecciones del domingo 27, hay un "spoiler elemental" y es que no habrá un lecho de rosas económico, político, sociológico, y siguen firmas, respecto de qué país nos espera el 10 de diciembre. Se aprecian, sí, algunas certezas para llegar preparados al inicio de otra etapa: sin industria no hay nación, sin consideración social no merece existir el Estado; no hay país posible si los trabajadores o desocupados sufren presunción de "vagos" y más. Percepciones semejantes se encarnaron en etapas varias, entre ellas, esta de 2015-2019, para explicar todo mal desde considerables sectores de la sociedad argentina.

Son días de campaña electoral a pleno, de retornos impensados, de imposibles que se trazan sobre factibles y de promesas de dulces jarabes contra el hambre, el desempleo, las injusticias. Donde la oposición más fuerte elabora almíbares irresistibles para que nos tomemos de la mano con adversarios y nos sentemos junto al fogón a vislumbrar destinos de grandeza. Es aceptable, no se puede recorrer hoy lo que vendrá a puro ceño fruncido; empero, sin que nadie lo haya solicitado, hacemos un alto incluso ante quienes consideran que con grieta no hay futuro y dejamos por escrito que "política" no es una mala palabra, que la "riqueza estructural" es un fenómeno apto para ser debatido en amplitud, que los derechos no son privilegios, que no todos pueden -ni deben- "poner el hombro" con la misma energía y que existe diferencia plena entre respeto y pleitesía...

Y, sobre todo, que teorizar sobre el estallido de barrios de emergencia o astilleros como solución nacional es una atrocidad, evitable por cierto.