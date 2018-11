gcalisto@cronica.com.ar

Marcan las encuestas que en 2019 el rechazo al presidente Mauricio Macrí sería amplio: más del 50% de los electores "no lo votaría nunca". Pese a eso, lidera la intención de voto. Lo mismo sucede para la líder -en cifras- de la oposición, Cristina Kirchner. Los números de Macri y Cristina son casi idénticos.

Por eso se habla de la campaña "del mal menor". En definitiva, el choque no será de Cambiemos frente a Unidad Ciudadana, sino del antikirchnerismo versus el antimacrismo. Que en 2015 la elección se haya definido en favor del antikirchnerismo no es un dato menor, como tampoco que en otros países de la región se haya impuesto el rechazo directo a otros candidatos.

La contienda de la disputa está dada por el odio. No hay punto de diálogo en nuestra política. El enfrentamiento no es electoral (aunque sí lo sea, pero no se vive así). Es, se dice, más profundo. Kirchneristas y macristas acusan al otro de buscar la destrucción del país. En forma literal. Unos aluden al endeudamiento y los beneficios para algunos pocos empresarios. Otros a la falta de acuerdos básicos y problemas estructurales del país. "Hay un sector que no quiere que le vaya bien al país, porque así les iría mejor a ellos en lo electoral", declaran los funcionarios actuales.

Si el textual se utilizara en boca de cualquier ministro del kirchnerismo, nadie notaría la diferencia. Todos pueden tener algo de razón, sin embargo. El "anti" es la expresión mayoritaria del país. El odio se instaló y se extiende a otros ámbitos: a los inmigrantes, a los patrones, al que sea.

El problema, el mayor de los problemas, es que ser "anti" implica oponerse pero no propone nada. No es una salida real, sino transitoria. Y nos sigue alejando de lo necesario: pensar en profundidad los temas importantes.