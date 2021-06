El rol de la escuela, presencial o virtual, es indispensable en todo lo que tiene que ver evitar que los niños sean víctimas de violencia. La escuela presente del modo que sea es una gran puerta a la salida al padecimiento. En este caso hasta se salvó una vida.

Un chico que no se conectaba al zoom y una escuela preocupada, ocupada porque no lo hacía.

.

La socióloga que trabaja como orientadora vocacional en una escuela de Quilmes fue hasta a la casa de un alumno que no asistía a las clases virtuales. Primer paso del compromiso, ver qué pasaba con ese chico y no dejarlos solo.

Terminó siendo testigo del intento de femicidio de la madre del niño por parte del padre. Cuando llegó a la casa vio como la mujer corría el padre con el arma y le hundió el cuchillo en el pecho.

Flavia Angelino, quien trabaja en la Escuela 9 de Quilmes, alertó a la policía y asistió la mujer, que se recupera en el hospital

El nene, de 9 años, estab. dentro de la casa, donde la violencia estaba naturalizada. Nada había contado en la escuela, lugar donde este tipo de situaciones se detectan por cambios de actitud o dibujos. Pero la falta de presencialidad no fue excusa para no ocuparse de este chico, y terminaron salvando la vida de su madre.

.

Muchas veces los vecinos dicen escuchar, pero no denuncian. O solo hablan con las mujeres víctimas que naturalizan la violencia, que hasta creen merecerla . Es importante el compromiso que como sociedad se tome frente a un mujer, a un niño agredido, no es una cuestión familiar, no es un problema privado. Requiere de la intervención inmediata de la policía y la Justicia. Y luego de las herramientas con que el estado cuent. para proteger a los niños y a todas personas que están siendo víctimas de violencia,

Un niño que ve como golpean a su madre está tan herido como ella, y necesita ser rescatado de esa situación.

Todos tenemos que ser Flavia. Si las instituciones cumplen con su trabajo, si cada uno como ciudadano se involucra se podrá frenar a estos hombres antes que lleguen al último eslabón de la violencia, al irreparable, al femicidio.

El quiso escapar, pero quedó detenido. Los chicos a resguardo. La mujer salvada por otra. Pero esta recién es la puerta de salida.