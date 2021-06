“El papa Francisco ha sido infectado por el virus del peronismo, un virus más grave que el del Covid-19 y que engañó a la Argentina desde hace setenta años de manera muy severa”. Esto último lo ha dicho el escritor Marcos Aguinis.



Furioso antiperonista, repite una figura que se ha utilizado desde el primer gobierno de Juan Domingo Perón a la llegada de Alberto Fernández a la Presidencia. Esa figura es la de señalar al peronismo -al populismo, añaden-, como una enfermedad. Un virus, una célula cancerígena.



Tras la derrota de Mauricio Macri en las elecciones de 2019, el británico Julian Cook, macrista y ex CEO de Flybondi, mandó un mensaje a un grupo de empresarios señalándoles que iba a abandonar el país ante el triunfo del peronismo “ese cáncer que nos destruye lentamente”.

El propio Mauricio Macri señaló al comienzo de la pandemia que “el populismo es el virus más peligroso, no el Covid”. La semana pasada el ex presidente dijo que “el Covid no me quita el sueño, es un virus algo más fuerte que el de la gripe”. Luego salió a pedir perdón por semejante desatino. Por lo del populismo nunca se disculpó.El combate de la “enfermedad” peronista –convertida en algo peor, en kirchnerista-, volvió a plantearse estos días con la carta que un grupo de reconocidos militantes opositores -entre ellos intelectuales, periodistas y artistas-, difundió con duras advertencias sobre el futuro de la democracia argentina y un desesperado llamado a la unidad de Juntos por el Cambio para estas elecciones legislativas.“La democracia argentina en la encrucijada: neogolpismo o progreso”, fue el título elegido para la carta. Allí se alerta sobre el “autoritarismo populista” y compara al peronismo con una enfermedad que “en su etapa de metástasis” lleva en “proscripciones, encarcelamientos y expropiaciones”.La carta está firmada, entre otros, porJustamente fue Marcos Aguinis, ese que habla del virus peronista, quien escribió una novela titulada “Los iluminados”. Así se ven quienes escribieron esta carta pública, entienden que son la vanguardia del pensamiento republicano, un escollo intelectual que le presentará batalla a la barbarie peronista y evitará que esa enfermedad se esparza por la sociedad argentina“Los integrantes de Carta Abierta, por ejemplo, revelan una decadencia intelectual. ¿Querés nombres de intelectuales? Los que sacamos una declaración a favor de Macri en las últimas elecciones”, explicó en una entrevista el “iluminado” Sebreli antes de la derrota de 2019.“Un grave peligro se cierne sobre la democracia argentina. No el peligro de un golpe militar como los que conocimos en el pasado, sino otro mucho más sutil que se enmascara bajo la retórica del altruismo y la solidaridad”, dice la carta en sus comienzos. Y agrega: “Llegan al gobierno con el voto popular y usan el poder para corroer el sistema desde adentro hasta convertirse en autócratas”.Advierten que para eso se inventan enemigos y “nos mantienen en guardia contra peligros inexistentes, como las dictaduras militares”, los “poderes concentrados”, y la “prensa hegemónica”. Es así, nada de esto existe para estos personajes, varios de los cuales aplaudieron el golpe cívico-militar en Bolivia, que desplazó a Evo Morales del gobierno. Para ellos ni fue un golpe, ya que es un “peligro inxistente”.“Si el kirchnerismo gana, vaciará hasta la última gota de democracia”, advierte la carta, que llaman a la oposición a “deponer las mezquindades y los personalismos estériles” y a “trazar con firmeza un horizonte de país deseable” para lograr “imponer la cesantía del plan autoritario”.

“Los gobiernos populistas requieren enemigos para fortalecer su propia estructura maniquea, por lo cual aíslan a sus países del mundo y claman por una unidad que aniquila el pluralismo, la disidencia y la diversidad”. O sea, cuando el peronismo llama a la unidad es para “aniquilar el pluralismo”, pero cuando estos iluminados lo hacen es para preservar los valores republicanos.“Un trágico síntoma de la descomposición democrática que vivimos fueron las severas restricciones de las libertades fundamentales durante la cuarentena, picos de violencia estatal nunca vistos en democracia y, muy especialmente, la clausura de la escolaridad que abandonó a los sectores más vulnerables de la sociedad”. Así es, los iluminados van contra medidas de restricciones contra la pandemia, muchas de las cuales se aplicaron en toda Europa, porque se atenta contra “las libertades fundamentales”.En esto también acuerdan con Macri y con–raro, cuando hablan de populismo, ni mencionan al presidente brasileño-, no consideran al coronavirus como un problema de salud, sino como un “pretexto” para controlar al ciudadano.El odio, resentimiento y desprecio hacia una ideología política que demuestra esta carta es de un tamaño increíble. Está en concordancia con los sectores más extremistas de Juntos por el Cambio. Y es la invitación a la violencia política en un año electoral. Porque si el kirchnerismo es una “enfermedad” que produce “metástasis”, después del diagnóstico viene la “cura”. Con cualquier medio.“Urge dotar a la Argentina de una segunda piel republicana, para lo cual la elección debe imponer la cesantía del plan autoritario”, termina la carta pública de estos iluminados. Estos que predican unos valores republicanos en donde se ve al adversario político como un cáncer que se debe erradicar.No son más que los conocidos de siempre. Con las viejas recetas. Y con un odio que cambia de tono, pero cuya víctima es siempre la misma.