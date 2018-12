Por Gabriel Calisto

@gcalisto



En la previa al receso de verano del Congreso, y con campañas provinciales que ya comenzaron, los peronismos despiden esta semana el 2018.



El año que termina estuvo marcado por la búsqueda de la unidad, que se dio en el territorio bonaerense (aun cuando siga siendo extremadamente frágil) pero quedó enterrada casi definitivamente a nivel nacional, con el lanzamiento de Alternativa Federal, el espacio en el que Miguel Pichetto, Sergio Massa y otros buscan aglutinar a los gobernadores.



Más allá de eso, el 2018 fue el año en el que Cambiemos y su mal manejo de las crisis le devolvió la esperanza a los opositores de poder regresar al gobierno en los comicios del 2019. "Por fin les entró una", comentaba uno de los más duros allá por diciembre de 2017, cuando la represión a las protestas contra la reforma jubilatoria daban por finalizado el plan de profundas modificaciones anunciadas por el propio presidente apenas unas semanas atrás en medio de los festejos por la victoria en las legislativas.



Desde ahí, todo en el gobierno nacional se hizo mal. A las crisis Internas llegaron nuevos tarifazos impagables, la sequía se sumó a la devaluación terriblemente administrada, se volvió al FMI pero la crisis, dice, seguirá al menos hasta marzo del año que viene. La recuperación, coinciden analistas privados y funcionarios públicos, comenzaría recién a partir de junio. Al filo de las elecciones.



Por eso aquellos que se preparaban para resistir (o negociar) ante la "ola amarilla" que hace apenas catorce meses se impuso en casi todas las provincias del país ahora se amontonan para desafiar a un gobierno que no consigue reencontrar el rumbo.



En ese marco se hizo esta semana el cierre del Frente Renovador, que busca mostrar fortaleza pese a que el recientemente creado espacio de Felipe Solá le va "comiendo" dirigentes nada menos que en la provincia de Buenos Aires.



Este jueves José Luis Gioja reunirá una vez má. al Consejo Nacional para mostrar en una misma mesa a Hugo Moyano, Héctor Daer, Antonio Caló, Daniel Scioli, Felipe Solá y Agustín Rossi, entre otros. Será el fin de año para un peronismo que también vivió meses de intervención y busca recuperarse al menos como espacio de negociación entre sus distintas vertientes.



La próxima semana se completarán los actos protocolares. El lunes, el merlense Gustavo Menéndez cederá la presidencia del PJ bonaerense a Fernando Gray, de Esteban Echeverría. En la provincia, donde massistas, peronistas, kirchneristas y otros "istas" se reúnen periódicamente, la única certeza es que si finalmente Cristina Kirchner decide competir, se alinearán con ella. La mayor duda de todas es quién se pondrá en frente de María Eugenia Vidal en la boleta. Todos quieren que sea un intendente, pero nadie se anima a dar definiciones hasta no conocer la voluntad de la santacruceña.



Y el miércoles, Alternativa Federal volverá a mostrar a los gobernadores -que coquetearon con todos- alineados con su propuesta de ser una alternativa tanto del kirchnerismo como de Cambiemos. La presencia sumará volumen político, pero en las presidenciales podrían no importar tanto: casi todos desdoblaron las elecciones y asegurarán su futuro personal en las provincias antes de llegar a las primarias nacionales, jugando un poco a modificar la histórica sentencia de Perón, que decía que "primero la Patria, después el movimiento y luego los hombres".