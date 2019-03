Por Jorge Cicuttin

@jorgecicu



El Presidente les pidió a los argentinos que “aguanten”. Están quienes concuerdan con su pedido. Y aguantarán. Están quienes pueden hacerle “el aguante”.



Sus bolsillos guardan suficiente para hacerlo. ¿Y los que no pueden? ¿Se “la aguantan” igual? Porque están los que ya no aguantan. Los tres millones de pobres que se sumaron en un año no aguantan. Los casi 13 millones de argentinos que viven bajo la línea de la pobreza ya no aguantan. Los casi dos millones de indigentes, aquellos que no alcanzan lo indispensable para vivir, no están en condiciones de aguantar.



A quienes forman parte de los 200.000 trabajadores que perdieron su empleo en blanco en el último año les va a costar mucho aguantar. Los precios de los alimentos no se aguantan. Las tarifas de los servicios y del transporte no se aguantan.



Los precios de los medicamentos no se aguantan. ¿Las enfermedades se la aguantan? ¿Los virus aguantan dejar de enfermar? Los millones de jubilados que cobran la mínima no aguantan. Casi la mitad de los chicos menores de 14 años son pobres y 1 de cada 10 no tiene siquiera cómo alimentarse y es indigente. Inaguantable desde donde se lo mire. Dicen, como un autoelogio, que ahora se sabe la verdad. Ahora se sabe con exactitud el número de argentinos que se tienen que aguantar la pobreza, la indigencia, la falta de medicamentos, el comer mal y salteado, la falta de vivienda, la tristeza, la desesperación.



Se ratifica “el camino”. Y las estadísticas creíbles y fiables reflejarán con exactitud el número de aquellos que se irán quedando en el camino y ya no puedan seguir. Se la aguantarán. Y ese aguante no tiene que ver con una decisión personal. Es un aguante impuesto. Obligado. Hasta que ya no se aguante más.