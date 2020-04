El hijo acompaña al padre hasta la puerta. El lugar tiene parque y hay una piletita haciendo juego. Las enfermas tienen el pelo recogido y hacen cara de Mc Donalds desde el pasillo. Una escalera caracol de salón de fiesta de 15 y una fuente de agua disimulan la soledad.

Lo que va a pasar no es justo.

El hijo saca la tarjeta y paga todo el año. El padre se muda de la cabecera de la mesa a una cama sin respaldo con esas frazaditas de mierda que también dan en los micros de larga distancia. "Acá vas a estar bien, papá". "Sí, seguro que sí".

La que contesta es la enfermera.

Muchas veces, la soledad es la única "compañera" en la vejez.(Imagen ilustrativa)

El viejo piensa en la vida que perdió y el hijo siente que se le hace tarde. Se despiden hablando cosas que jamás van a pasar. Uno no mira por vergüenza y el otro por la dignidad de no molestar.

El padre piensa que ser viejo es que te bañen a manguerazos mientras te dicen que ya termina. Y piensa bien. El hijo se creerá menos culpable por el sobre extra que dejará todos los meses para que a su padre lo peinen como Gardel dos veces al día. Buscará respuestas simples a preguntas repetidas. Da igual si contesta un catálogo. No hay tiempo para conclusiones. Tampoco para el alma.



.

Ser viejo es un pecado que el mundo comete abajo del sol, mientras sufren en la puerta del banco haciendo la cola para cobrar la mínima o en una reposera esperando la visita de alguien que recuerde lo mismo que el. Arrugarse es un matadero invisible.



El padre amaneció con fiebre. El enfermero que le cambiaba los pañales lo contagio de algo que no tiene cura. El parque, la piletita y la fuente de agua no tienen síntomas. El hijo no lo va a volver a ver. Ni siquiera para enterrarlo.