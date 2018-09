@jorgecicu



Julio César Cleto Cobos, tal su nombre completo, tuvo su momento de mayor exposición pública en la madrugada del 17 de julio de 2008, cuando definió la votación en el Senado sobre la resolución 125 de retenciones móviles con su voto “no positivo”.



Esa votación hizo que se convirtiera en una suerte de Judas para el kirchnerismo, pero el radicalismo, que lo había expulsado, lo recibió con los brazos abiertos. No ocupó cargos en el gobierno de Cambiemos, pero algunos lo mencionan como posible candidato a gobernador de Mendoza en 2019, por el radicalismo.



Esa postura ética y valiente para muchos, recibió el pasado miércoles un golpe cuando se conoció que su novia, Natalia Obon, fue nombrada con el cargo de secretaria de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, con un sueldo que ronda los cien mil pesos. Ese es el mayor cargo al que puede acceder un abogado antes de ser juez.



¿Qué antecedentes tiene la novia de Cobos para lograr tal cargo? Es una nutricionista de 40 años, radical de toda la vida, asesora del ex vicepresidente en el Senado, que hace unos meses se recibió de abogada después de cursar “a distancia” en una universidad privada.



Su nombramiento generó tal polémica que hasta la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación salió a despegarse, cargando la responsabilidad en la Justicia provincial.



Escándalo mediante, Natalia Obon renunció al cargo. "Sé que cumplo con los requisitos establecidos, que tengo la capacidad y las ganas para desempeñarlo correctamente pero también entiendo que se ha generado un manto de dudas sobre mis condiciones y sobre mi pareja, algo que no quiero ni puedo permitir”, Obon a través de una carta.



Hasta el momento de escribir estas líneas, Cobos no abrió la boca ni dio explicaciones. Una abogada inexperta que logró en tiempo récord un cargo importantísimo. Y una renuncia que terminó de demostrar lo oscuro de la situación.



Sin duda un hecho “no positivo” para Cobos.