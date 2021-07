Veo con mucho dolor y tristeza cómo se están separando y destruyendo muchas familias porque sus hijos tienen que emigrar a otros sitios, ya que aquí han perdido la esperanza y confianza de realizarse un futuro por las faltas de oportunidades y las malas gestiones que comete la clase política en general, que se preocupa nada más de vivir a costa del Estado y de formar pymes familiares para asegurar sus propios futuros, atornillados al poder, mantenidos por el esfuerzo que realizan miles de personas.

Por favor, les pedimos que se acuerden que el país no solamente está habitado por ustedes, sino que hay también gente que se sacrifica diariamente para poder generar los únicos recursos para su existencia, para que siga con vida el mismo, siendo utilizado y repartidos desprolijamente por la clase política, llevándose la mayor parte y dejándoles solo migajas para aquellos que se matan día a día y que son los verdaderos generadores de esos recursos.

.

Se tendrían que poner de una vez por todas a trabajar en serio y hacer verdaderas políticas de Estado que recaigan en beneficio de toda su población para que nuestros hijos, hermanos o nietos no tengan que emigrar a otros lugares del mundo para poder y recibir con sus trabajos el bienestar básico que debe tener cualquier ciudadano y que debe proveérselo el país donde ha nacido y vive y no ir a buscarlo a lugares extraños y lejanos, lejos de su familia.

Desde hace varios años, Jorge Dimuro es el conductor de La Voz del Jubilado.

Sepan que ustedes son los únicos responsables que se esté destruyendo el amor y la unión que existe en la vida, que es la familia, dejando a muchos de nosotros con el dolor que nos produce el alejamiento de nuestros seres queridos, pero que no podemos ni debemos impedir ya que aquí no tienen ni podrán tener un futuro en sus vidas y todo por sus faltas de ineptitud, de conocimiento, de no tomar medidas concretas que lleven a mejorar esta triste realidad y no tengan que tener que separarse de sus seres queridos que tanto dolor les causa.

Es urgente hacer algunas cosas para no seguir con esta forma de hacer política y hacer notar a estos personajes que no saben hacer otra cosa que solamente la de vivir de ella a costa del sacrificio que realiza la gente común que trabaja de sol a sol para que después dicho esfuerzo solamente sea disfrutado por todos ellos que pretenden vivir eternamente de esta forma no haciendo ni poniendo el más mínimo interés para poder cambiarla.

.

Pero para que esto cambie está en nosotros, los viejos, que somos una generación que se está yendo y se aferra a vivir con lo poco que tiene y que lo pudo conseguir con mucho esfuerzo y pensando que en algún momento la misma podría cambiar, no ocurriendo y corriendo el riesgo de perderlo todo por eso y con todo el dolor que nos pueda causar no podemos ser egoísta y apoyarlos a nuestros hijos, nietos en buscar en otros lados, en otros horizontes su bienestar y prosperidad y los que nos quedamos nosotros y muchos que no lo pueden hacer y no porque no lo quieran sino se debe a que no tuvieron la oportunidad de poder estudiar.

Y esto es un requisito que lo exigen en cualquier país del mundo donde uno quiera residir y siendo los únicos responsables que les ocurra esto, las malas políticas y malos políticos que no se preocuparon y preocupan de darles las mismas posibilidades y oportunidades para hacerlo a todos aquellos que quisieron y quieren acceder a lo que legítimamente correspondería, a tener a través del estudio una profesión que les permita insertarse en el mercado laboral, pero les queda una oportunidad de poder terminar con muchos de estos políticos que no están capacitados ni a la altura para ocupar ningún cargo de responsabilidad y desterrarlos para toda su vida política con honestidad y legítimamente a través del voto y que sin ninguna dudas lo podemos lograr ya que somos muchos los que queremos que esto ocurra para así vivir definitivamente en un país que les de todo lo necesario a sus habitantes para lograr y disfrutar una vida digna que se merecen.

Por eso cuando entremos al cuarto oscuro tenemos que aclarar e iluminar nuestras ideas, memorizar y recordar a todos aquellos que no están capacitados para ocupar cargos a los que se postulan y a todos aquellos que llegaron y no cumplieron como corresponde con el mandato que habían sido elegidos. Lo podemos lograr con lo que más les va a doler para aspirar a sus pretensiones y que es con la herramienta legítima y necesarias que contamos todos nosotros: ¡NUESTRO VOTO!

amilcardimuro@hotmail.com.ar