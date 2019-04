@jorgecicu

"¡Sí, que se rompa, pero que no se doble!”, dejó escrito en su testamento político -antes de dispararse en la sien- el fundador de la Unión Cívica Radical, Leandro N. Alem. Una frase que el radicalismo puso en su marcha. Hoy, parte de la cúpula radical está negociando con el macrismo cómo lograr mayor influencia y cargos más importantes -se habla de la vicepresidencia- para las elecciones de octubre. Otro sector del partido creado por Alem prefiere romper Cambiemos antes que aceptar las políticas de ajuste que se llevan adelante desde el triunfo de la alianza en 2015.

Unos prefieren doblarse antes que romper la alianza electoral. Los otros prefieren romper antes que, dicen, traicionar los valores históricos de su partido. Más acá en el tiempo, otro indiscutido líder de la UCR dijo: “Nosotros venimos a afirmar que no creemos esto de que la sociedad se haya derechizado. La sociedad estuvo confundida y está cada vez más clara, pero si se hubiera derechizado, lo que tiene que hacer la Unión Cívica Radical, en todo caso, es prepararse para perder elecciones, pero nunca para hacerse conservadora”.

Quien dijo esto fue Raúl Alfonsín, de cuya muerte se cumplieron diez años una semana atrás. Según su pensamiento, su legado político, los radicales deben preferir una derrota en los comicios antes que convertirse -o acompañar- en una opción electoral conservadora.

Evidentemente no todos los correligionarios lo entienden así. Por eso están viviendo una división entre los que no quieren “romper” y los que no quieren “doblarse”. Cuando se sepa si hay cambios en el futuro en la política económica y social del gobierno, o si sólo hay algunos cargos más para los de boina blanca, se verá qué estrategia fue la mejor para el partido y para la sociedad. Por ahora, otra frase de Alfonsín que viene al caso: “Si la política fuera sólo el arte de lo posible, sería el arte de la resignación”.