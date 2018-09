Por Gabriel Calisto

Mientras el proyecto de Presupuesto 2019 da sus primeros pasos en el Congreso -donde mañana el ministro de Hacienda irá a responder dudas de los diputados- oficialismo y oposición ponen la lupa sobre un ítem clave en un año electoral: la obra pública.

Tener plata para obras no sólo motoriza el trabajo a privados desde el Estado -verdadero impulsor económico en muchas de las provincias-, es también el marco para mostrar que las promesas tomadas durante la campaña y la gestión se cumplen.

Los datos en ese sentido no son nada alentadores para las provincias ni para el gobierno nacional. En primera instancia, por una caída real de 7% estimada en el texto que presentó Nicolás Dujovne el lunes. A eso hay que sumar las declaraciones de funcionarios como el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, o María Eugenia Vidal, que anunciaron que "las obras que están en marcha se van a poder terminar" y que "se mantiene el compromiso para las que no empezaron" pero sin fecha de arranque.

En ese marco, la discusión por el Fondo Federal Solidario (Fondo Sojero) fue además determinante para numerosos municipios, porque constituye su principal fuente de financiamiento de infraestructura. Eso, claro, sin olvidar que en tiempos de crisis como la actual muchos utilizan esos fondos para los gastos corrientes (pagar sueldos) mientras buscan alguna forma de sacar adelante las obras.

Otra mala noticia para oficialistas y opositores es la desilusión absoluta con las Particiones Público Privadas, la modalidad con la que el gobierno esperaba trasladar a los privados el financiamiento de la gestión de obra pública, pero que jamás arrancó y ya dan por fallida. Esa era la gran apuesta para suplir la merma de financiamiento estatal (restringido por el acuerdo con el FMI), y ya se da por descartada, entre crisis, devaluación constante y cuadernos.

Pese a lo preocupante del panorama, desde Cambiemos sostienen que la situación podría no ser tan mala como está previsto: "Si sale el acuerdo con el FMI se va a destinar parte de eso a resolver problemas de infraestructura. Hay obras importantes que se van a poder terminar. Eso es bueno para la campaña, porque hoy no hay mucho para mostrar", dijeron desde la Rosada a este diario. "No estamos tan mal como pensábamos hace un par de semanas", agregaron, y destacaron que "el envío de fondos a las provincias está garantizado, y ellos también van a tener que destinarlo a obras compartidas con la Nación", entre los que destacaban el acuerdo para enviar lo pactado por el Fondo Sojero en lo que resta de este año.