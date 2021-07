Todos los políticos solo hablan de "las semanas bravas" o "los días bravos que van a venir" por esta maldita pandemia que sufrimos, pero se olvidan de manifestarse sobre lo difícil que es soportar las graves situaciones que estamos padeciendo a consecuencias de las malas gestiones que hacen e hicieron los distintos gobiernos de turno.

Nos cansamos de ver la grosera imagen que daban contando dinero aquellos que ustedes utilizan para que hagan y vean la forma del que el mismo lo conviertan en maniobras dolosas depositándolas en paraísos fiscales que no tienen controles para que cuando terminen con sus gestiones las puedan disfrutar, sin importarles que la misma podría haber sido utilizados en beneficio del país, de su gente, de su pueblo e invertirla como se debe ya que la misma no le corresponde a ustedes sino que es el sacrificio de todos los laburantes que se rompen el lomo para que sea empleada en las distintas necesidades como por ejemplo en salud, educación, crear mas fuentes de trabajo, en cloacas, asfaltos, en insumos para hospitales, en mejorarles la mejor calidad de vida y económica para todos y en especial para aquellos que se juegan y dan la vida por todos nosotros que son los médicos, enfermeros, policías, bomberos y todos los que cumplan las funciones de cuidados y tareas para hacer cada día el funcionamiento de éste bendito país.

Sus egos y ambiciones personales los llevan a que tengan una venda en sus ojos que nos los dejan ver las injusticias que cometen cotidianamente, continuamente, sin importarles a no tener la más mínima sensibilidad ni preocupación por las necesidades que están viviendo y sufriendo todos aquellos e inclusive aquellos que los siguieron y apoyaron, depositando el voto para que puedan y ocupen los lugares que inmerecidamente por su falta de compromiso que ustedes prometieron y que se olvidan cuando acceden a los mismos.

Deberían mirarse un poco más al espejo para que esa imagen que están viendo les haga sentir vergüenza y los ponga a reflexionar sobre adónde están llevando los destinos del país, la de su gente que las están sumergiendo a la peor de las crisis, de sus necesidades, a la pobreza total que les golpea el alma y el corazón, no entendiendo saber qué hicieron para recibir y padecer tanta injusticia.

Por favor, les pido que dejen un poco de pensar solamente en sus intereses personales y vuelquen algo para la gente, para todos aquellos que dieron, dan y ponen todo el esfuerzo para que siga adelante el país que queremos y merecemos, que pueda ser disfrutado por todas las generaciones que van a venir y se sientan dignos de habitarlo.

Reconozcan que se han equivocado, expliquen que esos errores fueron cometidos por no estar preparados para cumplir con tanta responsabilidad y honradez, como aquel gerente de un banco que todos los días entra al tesoro y ve una gran cantidad de dinero, pero no lo toma, ya que comprende que el mismo no le pertenece.

Por eso humildemente digo que debería haber un lugar donde se les enseñe cómo deben actuar y comportarse los políticos y más aquellos que tienen el privilegio y honor de ocupar los lugares para dirigir los destinos de un país, porque creo que la única forma de poder realizarlo es con dirigentes honestos y responsables .

Construir una verdadera nación y terminar de una vez por todas con esta maldita grieta que nos separa día a día, ya que la única manera de hacerlo realidad, es entre todos juntos para que pueda ser habitado por nosotros, por las generaciones venideras y por todas aquellas personas que quieran habitar este hermoso y maravilloso suelo.

amilcardimuro@hotmail.com.ar