Tras la debacle electoral de 2019, donde Juntos por el Cambio perdió en casi la totalidad de los distritos, el armado opositor avanzó con una certeza histórica: si el peronismo permanece unido será difícil derrotarlo; si Cambiemos se divide, será imposible volver al poder.

Bajo esa premisa, radicales, “lilitos” y dirigentes del PRO firmaron la continuidad del principal espacio de representación ante el Frente de Todos. Más allá de las diferencias entre cada uno de los partidos –y sus búsquedas de un líder hacia el 2023-, fue la responsabilidad de gestionar lo que abrió una grieta entre los hombres y mujeres que cosecharon el 41% de los votos hace apenas ocho meses. Así, las fronteras entre la UCR y el PRO se borraron temporalmente para el surgimiento de una nueva línea divisoria entre “halcones” y “palomas”.

Tal como le pasó al peronismo durante el gobierno de Mauricio Macri, los gobernadores opositores (Gerardo Morales, de Jujuy, Rodolfo Suárez en Mendoza y Gustavo Valdés en Corrientes, por la UCR y Horacio Rodriguez Larreta desde la jefatura de gobierno porteño) tuvieron que salir a tejer consensos con el nuevo gobierno nacional, una estrategia que se profundizó durante la pandemia del coronavirus. Del otro lado, quienes ya no tienen ninguna responsabilidad institucional exigen mayor dureza ante cada definición que se toma desde la Casa Rosada. Ese grupo lo lidera ahora Patricia Bullrich, designada por Macri para conducir al PRO.

En cierta medida, es la reedición de las diferencias que ya mostraban mucho antes del triunfo en primera vuelta de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, cuando el jefe de gobierno porteño, María Eugenia Vidal y otros reclamaban la salida de Marcos Peña de la jefatura de gabinete nacional y una nueva estrategia. “Los que se enamoraron del 41% y viven en las marchas del ´Sí se puede´ y los que piensan que hay que ser más del 50% para ganarle al PJ, que buscan sumar nuevos sectores”, reseñan ante Crónica.

La ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires es, junto a Macri, quien intenta sostener un liderazgo sin poder. Así como al ex presidente de Boca le surgieron competidores naturales (desde Martín Lousteau hasta Alfredo Cornejo, con Larreta como amplio favorito) para el operativo “vamos a volver” –recordar que algunos funcionarios macristas se despidieron emulando el cántico kirchnerista-, también Vidal sufre los desafíos internos. En la provincia más poblada del país, Jorge Macri por el PRO y Gustavo Posse por la UCR anotaron sus nombres en la lista para la carrera electoral que, más allá de las declaraciones públicas, comenzó el 11 de diciembre. Otros (Grindetti, Garro, Valenzuela) miran de reojo, con la misma certeza que en el escenario nacional: nadie hoy puede exigirle a otro declinar sus aspiraciones, nadie posee un caudal de votos que lo imponga como líder de un espacio que todavía no sabe cómo pelearse contra Alberto Fernández más que insistir en que el verdadero jefe del actual oficialismo es Cristina Kirchner.

De ahí el otro gran consenso interno, además de la unidad: en 2021 habría internas, como forma de fortalecer el espacio y también para evitar desangrarse en la búsqueda de una boleta consensuada.

Cuando el kirchnerismo fue oposición, todos buscaron un nombre para el "post Cristinismo". Las encuestas determinaron que el liderazgo seguía siendo de la ex presidente. Esa figurita con caudal electoral no está determinada en quienes ahora buscan desbancar al peronismo.

Coronavirus opositor

El aislamiento social preventivo y obligatorio sirvió para alejar algunos de los rumores de ruptura interna, especialmente del sector ligado a Emilio Monzó y el ex ministro del Interior Rogelio Frigerio, pero también para acentuar las internas dentro del PRO. Unos exigiendo apertura comercial, otros pidiendo trabajar codo a codo con los oficialismos para priorizar el esquema sanitario.

Con el correr de las semanas en cuarentena, el ala dura empezó a torcer el brazo de Rodriguez Larreta. Desde el kirchnerismo también aportaron a las diferencias que el jefe de gobierno porteño empezó a hacer públicas recién el último fin de semana, cuando el jefe de gabinete nacional Santiago Cafiero aseguró que si Macri hubiese gobernador durante la pandemia, el Estado no habría tenido capacidad de respuesta.

La centralidad del virus y la crisis derivada del encierro también permitieron otro respiro para los ahora opositores: ya nadie piensa en la debacle económica que dejaron, y hasta podrían justificar la crisis que vendrá (porque vendrá y será profunda) en las medidas tomadas por el actual gobierno.

Mauricio, el líder que ya no

Macri, devenido en “Mauricio” por el exitoso marketing del PRO, tuvo apenas dos apariciones desde su salida del sillón de Rivadavia. Una, algo clandestina, cuando trascendió el video de la charla que compartió con militantes patagónicos. Allí reconoció que sabía que la deuda era inmanejable. “Yo les decía a todos, cuidado, que yo conozco los mercados, que un día no te dan más plata y nos vamos a la mierda”.

La segunda aparición confirmó que está en el ala dura de la oposición: fue en un Congreso celebrado en Guatemala, donde se limitó a advertir que “el populismo es más peligroso que el coronavirus”.

Hoy, su liderazgo carece de representatividad a nivel interno. Sólo una derrota de los candidatos que él no elija el próximo año podrían permitirle un regreso a la arena política. Mientras tanto, es el símbolo del 41%, el tótem que todos mencionan para no adelantar nombres ni mostrar las cartas para la disputa que viene. Parafraseando al ex presidente, el laboratorio de Cambiemos sigue buscando la vacuna contra el peronismo.

VIDEO: Por Fedra Abagianos.