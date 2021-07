Es un recurso conocido, pero no por eso deja de tener un valor importante para la clase política. Muchas veces recurrir a caras conocidas del deporte aporta votos a la hora de una elección.

En esta oportunidad y de cara a las PASO del próximo 12 de septiembre no fue la excepción. Hay varios partidos o frentes que buscaron ídolos o personalidades respetadas en alguna disciplina para tratar de sumar voluntades.

Fue el caso, por ejemplo, del espacio Avanza Libertad, que conduce el economista José Luis Espert quien logró cerrar un acuerdo en el partido de Ezeiza con una gloria del fútbol nacional. Aquel ganador del Mundial de 1978, el defensor Alberto Tarantini intentará acceder a una banca como concejal de su distrito.

El "Conejo" Tarantini buscará formar parte del arco político.

No será un desafío sencillo. Todo lo contrario, pero tras varios años de mirar a la política de reojo optó por incursionar este año en este terreno movedizo. No sólo hay ganas en este territorio. La provincia de Santa Fe es una de las más buscadas por algunos atletas.

Esta vez le tocó el turno a una ex boxeadora, quien logró hacerse respetar en el ring a través de sus puños. En este ring nuevo no tendrá que usarlos, ya que es preferible la palabra y los gestos a los guantes. Alejandra "Locomotora" Olivera aceptó la invitación del frente UNITE, que tiene como cara visible a la mediática Amalia Granata.

.

Su intención es sentarse en una banca como diputada nacional, aunque el camino al Congreso no será ameno. No es lo mismo un cuadrilátero que una interna. Pero la apuesta no es sólo para este tiempo.

El ex delantero de Independiente, Daniel Bertoni (destacado socio de Ricardo Bochini), ya empezó a apoyar a una candidata para las presidenciales de 2023. Usó las redes sociales para respaldar a la dirigente del PRO, Patricia Bullrich. Si bien falta mucho para esa elección, quien fuera un veloz puntero derecho, ya hizo visible su preferencia. No es nuevo este recurso.

Hace poco falleció el ex piloto de Fórmula Uno, también senador y gobernador de Santa Fe, Carlos Reutemann, uno de los deportistas seducidos por Carlos Menem, como también el ex rugbier Hugo Porta. Nombres hay muchos y los partidos políticos muchas veces buscan nuevas caras con una sola finalidad, la suma de votos.

Por C. S.